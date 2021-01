Bernanrd Hopkins fue más sincero que De La Hoya y dijo qué se siente haber perdido a Canelo Álvarez

Bernard Hopkins se diferenció de la postura de Oscar De La Hoya, quien eligió hacer como si nada hubiese sucedido tras concretarse la pérdida más importante en la historia de la promotora, y dijo cuán dificil ha sido para Golden Boy Promotions asimilar la desvinculación de Saúl El Canelo Álvarez.

"Perder a Canelo no es nada a lo que puedas restar importancia. No tener a ese atleta en particular, esa mentalidad y disciplina en particular listo para un gran desafío, no es algo que debas querer o intentar decirle a los demás que tragar eso fue fácil. Todavía no es fácil para mí, y lo dejaré así", expresó el excampeón mundial récord de peso mediano, que es socio de la empresa.

Hopkins llegó a decir, incluso, que le gustaría haber podido hacer algo más para salvar las relaciones del Canelo con la promotora, que principalmente por sus tensiones con De La Hoya venían rotas desde hace tiempo. "Ojalá hubiera podido hacer algo desde el principio para quizás, quién sabe...", llegó a decir antes de interrumpirse a él mismo.

Y agregó: “Creo que Canelo me respeta. Creo que me entiende desde el punto de vista de un luchador y asumo el punto de vista de un luchador a pesar de que uso un sombrero de promotor basado en mi asociación. A veces, cuando dejas que las cosas se conviertan en asuntos de otras personas de ambos lados, otras opiniones pueden hacer las cosas un poco difíciles, ya sean buenas o malas opiniones o buenos consejos o malos consejos".

En la pelea entre Ryan García y Luke Campbell, Hopkins y Canelo se cruzaron en el cuadrilátero una vez consumada la victoria del californiano y se pudo ver que tuvo lugar un diálogo muy cordial entre ellos. Algo muy diferente a lo que sucedió entre el tapatío y De La Hoya, dando lugar al juego de esquivar miradas.

