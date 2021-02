Billy Joe Saunders asegura tener la llave mágica para vencer a Canelo Álvarez

Billy Joe Saunders, campeón mundial de peso súper mediano de la Organización Mundial de Boxeo, no tardó nada en reaccionar a la confirmación de su combate de unificación de cinturones ante Saúl el Canelo Álvarez para el 8 de mayo, que tuvo lugar justo después de que el mexicano se impusiera ante Avni Yildirim en una pelea que estaba siguiendo atentamente.

"Canelo, estoy listo para el rock and roll. Tienes que atreverte a ser grande y no vas a serlo si no derrotas a los grandes", fueron las primeras palabras del británico tras la confirmación de la unificación, confirmando una vez más cuánta fe se tiene desde hace tiempo en poder derrotar al mexicano.

Y agregó: “Creo que soy el único con el juego de piernas, el conocimiento, las habilidades, la mentalidad y el cerebro para abrir esa puerta en Canelo. Es el hombre principal en el deporte y el rostro del boxeo. Hay que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha golpeado buenos nombres, pero nadie es imbatible, y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso correctamente".

La confianza que Saunders se tiene a la hora de enfrentar al multicampeón mexicano se condice con la que tiene en él Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, quien opinó que en la actualidad es el único boxeador con oportunidad real de hacer frente al mejor libra por libra de la actualidad.

“Billy Joe Saunders durante mucho tiempo ha dicho que vencerá a Canelo Alvarez. Tiene estilo para vencerlo. Te diré una cosa, creo que si hay alguien en la división que vence o podría vencer a Canelo, es Billy Joe Saunders, porque tiene el estilo y el movimiento y tiene algo diferente en la cabeza", le dijo a Fight Centro tras la confirmación del combate.

