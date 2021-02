Billy Joe Saunders dijo tener algo con lo que Canelo Álvarez no se enfrentó nunca en su vida

Tras derrotar por decisión unánime a Callum Smith en diciembre y quedarse con los títulos mundiales de peso súper mediano de la AMB y el CMB, Canelo Álvarez se trazó como objetivo principal para 2021 volverse el campeón indiscutido de las 168 libras, para lo que todavía deberá enfrentar y derrotar a Billy Joe Saunders y Caleb Plant.

Una vez que se libere del compromiso asumido con Avni Yildirim, ante quien expondrá sus dos cinturones el próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, el mexicano ya tendría casi resuelto el siguiente paso en busca de tachar el objetivo, porque enfrentaría a Saunders el fin de semana de las celebraciones de 5 de Mayo.

El británico, que regresó a los cuadriláteros el 4 de diciembre para derrotar por decisión unánime a Martin Murray, dijo no haber visto la pelea entre Canelo y su compatriota Callum Smith; a la vez que aseguró que él tiene algo con lo que el mexicano no se ha enfrentado nunca en su carrera y que confía le dará la victoria.

"Una cosa que Canelo Álvarez nunca, nunca, nunca, pero nunca hizo es pelear con un gitano. Nunca. Tengo algo dentro de mí ardiendo tan fuerte que daré mi vida, mi alma, mi todo para conseguir la victoria", expresó Billy Joe Saunders en diálogo con Talk Sports.

Y agregó: “Algunas personas entran allí y quedan cegadas por el dinero, quedan cegadas por las luces, quedan cegadas por lo que podría ser. Eso no me molesta, quédate todo eso, tómalo. No quiero la fama, no quiero que me vean, no quiero que la gente de la calle me conozca, no quiero nada de eso. Quiero la victoria, eso es todo lo que quiero, eso es todo lo que busco".

