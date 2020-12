Bob Arum aseguró que tiene en su promotora al Mike Tyson moderno

Por un lado no se puede más que encandilarse con el extraordinario poder de nocaut que ha demostrado tener Edgar Berlanga, que ha finalizado en el primer round los dieciseis combates que lleva realizados como profesional. Por el otro, no se puede dejar de analizar que hasta el momento el demloedor serial no ha tenido enfrente oposición de jerarquía.

Claro que en Top Rank están decididos a montar su negocio magnificando la primera cuestión y haciendo como si la segunda no existiera, para instalar un nombre que sea capaz de atraer una gran taquilla pese a no haber sido todavía el protagonista estelar de ninguna de las carteleras en las que participó.

Tanta exageración se vive por el lado de la promotora que Bob Arum, su presidente, ya comparó el prospecto con una de las más grandes leyendas del boxeo. "Edgar Berlanga es el más grande fenómeno golpeador que he visto desde la irrupción de un joven Mike Tyson. Me quedo absolutamente asombrado cuando veo el increíble poder de sus golpes desde ringside", expresó tras la pelea.

"Edgar Berlanga es el más grande fenómeno golpeador que he visto desde la irrupción de un joven Mike Tyson. Me quedo absolutamente asombrado cuando veo el increíble poder de sus golpes desde ringside" -Bob Arum pic.twitter.com/v0C5GrobpP — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) December 13, 2020

Lo cierto es que el estadounidense de raíces puertorriqueñas con su último triunfo ante Ulises Sierra ya registra la tercera marca de nocauts consecutivos en el primer round más importante de todos los tiempos, siendo superado solo por Tyrone Brunson, que tiene 18, y Ali Raymi, quien ostenta el récord con 21.

Y a superar esas marcas parecen estar apuntando desde Top Rank a juzgar por el nivel de oposición que están parando frente a Berlanga, lo que ha provocado que muchos fanáticos -y también especialistas- empiecen a reclamar que se suba el niver de los rivales a los que enfrenta.

