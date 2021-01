Bob Arum avanzó cambios para el combate entre Teófimo López y George Kambosos

Teófimo López espera un 2021 de mucha acción tras su gran victoria del pasado 17 de octubre ante Vasyl Lomachenko, que le permitió añadir al título de peso ligero de la FIB que ya tenía en su poder los de la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB; lo que además lo llevó a ser nombrado como el mejor boxeador de 2020.

Entre los objetivos de The Takeover se encuentra la posibilidad de convertirse en el campeón indiscutible de las 135 libras, para lo que debería enfrentar y derrotar a Devin Haney, quien es dueño del título del CMB. También un ascenso al peso súper ligero, buscando enfrentar al ganador de la unificación de cinturones entre Josh Taylor y José Carlos Ramírez.

Pero antes de todo ello deberá cumplir con una defensa obligatoria ante George Kambosos, que si bien en primera instancia no le generaba demasiadas expectativas a su equipo de trabajo ahora es vista como una gran oportunidad si la pelea se lleva a Australia, tierra del retador, para abrise a nuevos mercados.

En relación a esto, sin embargo, no han sido demasiado alentadoras las últimas novedades que avanzó Bob Arum, quien promueve la carrera de Teófimo López desde Top Rank. "Diganme cuando la pandemia haya terminado. En este momento, parece que el dinero está preparado para esa pelea, eso nos permitiría llevarla a Australia. Pero realmente no puedes entrar a Australia ahora. Como mínimo, tienes que hacer una cuarentena de 14 días, y esa no es una cuarentena estadounidense de mierda. Tienes que ir a un hotel del gobierno y quedarte allí 14 días", le dijo a BoxingScene.

Y agregó: “El gobierno australiano está tratando de no atraer turistas, de mantenerlos fuera en este momento, hasta que la pandemia termine en todo el mundo, porque Australia ha manejado la pandemia extraordinariamente bien y tiene muy pocos casos. No quieren que entremos los extranjeros para contaminarlos".

