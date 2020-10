Bob Arum dio el nombre de los dos candidatos a enfrentar a Tyson Fury el 5 de diciembre

Aunque desde el Consejo Mundial de Boxeo insistan en que no han recibido ninguna notificación oficial de la cancelación de la trilogía de combates entre Tyson Fury y Deontay Wilder, lo cierto es que tanto el campeón como su promotora Top Rank han dejado en claro que el plazo contractual para la realización de dicha pelea está vencido, por lo que seguirán adelante.

Después de eso llegó el aviso del propio Bob Arum sobre la planificación para realizar un combate el próximo 5 de diciembre en el Reino Unido, donde el Rey de los Gitanos deberá exponer su cinturón de la división de los pesos pesados del CMB. Sin dar nombres, dijo que se buscaría su rival entre los mejores 5 rankeados del organismo.

Foto de Getty

Pero esta semana hubo novedades y la lista parecería haberse reducido a tan solo dos nombres: Agit Kabayel, peleador alemán que está invicto en dos 20 combates, 13 de ellos ganados por nocaut; y Carlos Takam, veterano peleador francés que ya aspiró a ser campeón mundial enfrentando a Anthony Joshua, pero siendo derrotado por nocaut técnico en el décmio asalto.

"Tyson Fury está decidiendo sobre un oponente. No sé si podremos hacerlo con ESPN, dado el calendario del fútbol para esa fecha. Pero hasta que no tenga confirmado un oponente no iré a ESPN para discutirlo", expresó Bob Arum.

Y ya en referencia a las dos principales opciones que maneja, agregó: “Fury debería vencer a Takam, pero Takam es al menos conocido y ha estado en ESPN. Y se veía bastante bien en la última pelea. El otro tipo, Kabayel, está invicto y ha peleado con algunos tipos bastante decentes. No he encontrado a nadie más".

