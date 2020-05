Top Rank ya planea grandes combates para volver a la acción en junio

Si bien Bob Arum ya ha manifestado que no cree que sea el mejor de los negocios organizar una gran cartelera de boxeo a puertas cerradas y apostar todo al pay per view; ahora ha visto la oportunidad de tomar cierta ventaja respecto de sus competidores que no tienen eventos previstos antes de julio.

Para ello, tiene pensado que Top Rank de el paso adelante organizando combates desde el mes próximo, con presencia de algunas de las figuras principales de la promotora como Teófimo López, Shakur Stevenson y José Ramírez. Los mismos se realizarían a puertas cerradas y serían transmitidos por ESPN.

"Regresaremos en junio", le confirmó Arum precisamente a ESPN. Y agregó: "Será con nuestros mejores luchadores, con muy buenas peleas. ¿Habrá un Fury vs Wilder? No. Pero estarán algunos de nuestros mejores luchadores como José Ramírez, Teófimo López y Shakur Stevenson".

��️ "Si no hay taquilla, que es una gran fuente de ingresos, no se pagarán las bolsas que se pagaban antes, pero todo el mundo tendrá su paga.

El tema aquí es: o peleas sin público o te quedas sin pelear. Es una situación nueva y hay que ajustarse a ella".

Así como el reconocido promotor puso de ejemplo el combate de Tyson Fury y Deontay Wilder, que probablemente se retrasará hasta que pueda hacerse la fiesta completa; cabe pensar que si Teófimo López se sube al ring no será para enfrentar a Vasyl Lomachenko en el combate que están esperando todos los fanáticos.

Sí se vislumbra el combate entre José Ramírez, campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, y el ucraniano Viktor Postol, quien quiere volver a los primeros planos tras ser derrotado en dos de sus últimos cinco combates, ante Josh Taylor y Terence Crawford.

