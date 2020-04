Errol Spence Jr. volvería a pelear en octubre o noviembre de este año tras el grave accidente que tuvo

Errol Spence Jr., actual Campeón Mundial Welter CMB y FIB, es uno de los mejores peleadores de la categoría junto a Manny Pacquiao y Terecen Crawford tras haber superado con creces a Mickey García y a Shawn Porter. Sin embargo, el grave accidente que tuvo el año pasado truncaron todos los planes que tenía y tras un largo tiempo sin actividad el estadounidense dijo que volvería entre octubre y noviembre.

En conversación con All The Smoke, programa de Show Time, el peleador comentó que en todo este tiempo su objetivo en cada entrenamiento es bajar las librar que subió tras estar tanto tiempo inactivo por el incidente. A su vez, declaró que no puede hacer aun ningún tipo de sparring ya que todavía tiene los dientes postizos.

Spence volvería a pelear en octubre o noviembre.

“Por ahora estoy entrenando sólo para perder peso, soy un tipo que sube mucho, a veces llego hasta 185-186 libras, así que por ahora estoy corriendo dos veces al día, por la mañana son 4-5 millas y por la tarde voy al gimnasio y entreno manoplas con mi entrenador”, expresó el boxeador que se encuentra invicto con 26 combates ganados, 21 por la vía de los sueños.

Sobre su regreso dijo que “podría ser entre octubre o noviembre” pero explicó que no tiene ninguna fecha específica debido a el accidente. Además, comentó que la crisis sanitaria lo ayudó para tomarse con calma su recuperación física y que se entrena al cien por ciento. A su vez, el campeón mundial dijo que cuando le pongan los dientes podrá volver a hacer sparring.

Por último, Errol Spence Jr. comentó que le gustaría que se de un combate frente a Terecen Crawford. Además, fue picante al decir que si Floyd Mayweather estuviera en actividad le habría ganado.



Lee También