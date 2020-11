Javier Hernández Bonnet se defendió luego de que James lo tildara de "calumniador"

Este jueves 19 de noviembre, James Rodríguez y la Federación Colombiana de Fútbol emitieron dos comunicados al público, casi de manera consecutiva, donde desmitieron por completo todas las versiones que indican que algunos jugadores de la Selección Colombia se pelearon en la concentración durante la última doble jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Con estas dos aclaraciones, basicamente desmitieron todo la información que entregó en primicia Javier Hernández Bonnet. El periodista destapó todo este escándalo en su programa 'Blog Deportivo' en BLU Radio. El mismo comunicador se defendió en este mismo espacio ya que James Rodríguez anunció medidas legales contra la persona que inicio estas versiones a las que catalogo de "calumnias". Aseguró tener pruebas y testimonios de lo ocurrido.

“Los testimonios están en chat, yo los tengo en chat. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema... La Federación sabe que sí es cierto. Eran los primeros que tenían que salir a decir que no es verdad, ¿por qué no salieron?