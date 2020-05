Cada vez más cerca de concretarse la trilogía entre Tyson y Holyfield

La posibilidad ya ha superado el terreno de mero rumor. Ahora sí, los fanáticos pueden comenzar a ilusionarse, con razones suficientes, con la posibilidad de que se concrete la trilogía entre dos legendarios excampeones de peso pesado: Mike Tyson y Evander Holyfield.

Fue el propio Holyfield, quien salió victorioso de los dos primeros combates, el encargado de reconocer que su agente ya se ha puesto en contacto con el entorno de Iron Mike para negociar y llegar a un acuerdo para que finalmente haya un nuevo cara a cara, esta vez en forma de exhibición.

"Si sucede, entonces no hay problema. La cuestión es que él estaba haciendo algo y yo estaba haciendo algo. Cuando le conté a la gente sobre eso, me vieron haciendo ejercicio y de alguna manera pusieron sumaron dos más dos. Creen que debemos volver juntos", expresó en The 3 Point Conversation.

Holyfield, Tyson y Lewis regresando a la tarima brava:

Evander Holyfield ha comunicado que se volverá a subir al ring a disputar varios combates de exhibición, y tanto Mike Tyson como Lennox Lewis han declarado que ellos también se están pensando volver a enfundarse los guantes pic.twitter.com/lxMIPwMOuc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 10, 2020

Por otro lado, Holyfield remarcó que el dinero es lo que menos le interesa a la hora de pensar en este regreso: "Yo ya había comenzado a decirle a la gente que quería hacer exhibiciones, porque con la Fundación Holyfield quería hacer algo para ayudar a los niños", dijo.

Y concluyó: "Quería volver y poder mostrarles a los niños que si cuidas tu cuerpo a una edad temprana, si no adquieres malos hábitos, puedes hacerlo. Entonces, a una edad avanzada no tendrás que preocuparte por el tipo de persona que vas a ser o por si alguien va a tener que ayudarte".

