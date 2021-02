Caleb Plant asegura tener lo necesario para derrotar a Canelo Álvarez

Apenas se desvinculó de Golden Boy Promotions, Saúl El Canelo Álvarez decidió instalarse en la división de peso súper mediano y tuvo rápido la oportunidad de enfrentar a Callum Smith, el pasado 19 de diciembre, imponiéndose por decisión unánime para quedarse con los títulos mundiales del CMB y la AMB.

Una vez consumado ese objetivo, el mexicano se propuso uno todavía más ambicioso para 2021, pues quiere terminar el año como el campeón indiscutible de las 168 libras, para lo que deberá enfrentar y derrotar a Billy Joe Saunders, dueño del cinturón de la OMB, y Caleb Plant, monarca de la FIB.

El primer paso para Canelo, sin embargo, será desembarazarse del retador obligatorio Avni Yildirim, a quien enfrentará este 27 de febrero en Miami. Luego, todo indica que en mayo irá por el título de Saunders y allí sí, si todo sale bien, lo esperaría Caleb Plant como última parada.

El campeón estadounidense, a quien muchos acusaron de estar esquivando el tapatío, dijo esperar con ansias que llegue su turno, pues está convencido que tiene todo lo necesarió como para frenar su envión en las 168 libras y ser él quien se corone como campeón mundial indiscutible.

"Tengo todos los atributos para vencerlo; para levantar mi mano. Siento que sus peleas más duras fueron con Floyd Mayweather y Erislandy Lara y hago muchas cosas similares (a ellos), excepto que soy mucho más grande, más alto y más fuerte. Tengo un gran coeficiente intelectual, soy rápido, tengo una gran defensa", aseguró en una entrevista concedida al diario mexicano Record.

Y agregó: "No pude conseguir un nocaut en mi última pelea porque me lastimé la mano, siento que eso me dolió un poco, pero antes de eso, derribé a José Uzcátegui dos veces y a Mike Lee varias veces, tengo un gran poder también, así que diría que tengo todas las herramientas para ganar y levantar la mano en esa pelea".

