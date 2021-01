Caleb Plant dijo que la última actuación de Canelo Álvarez no lo impresionó

Tras derrotar a Callum Smith el pasado 19 de diciembre y adjudicarse los títulos mundiales de la AMB y el CMB, Canelo Álvarez aseguró que en 2021 irá en busca de los otros dos cinturones que lo conviertan en el campeón lineal de la división de peso súper mediano. Es decir, el de la OMB que pertenece a Billy Joe Saunders y el de la FIB que ostenta Caleb Plant.

Precisamente Plant defenderá esa cinturón el próximo 30 de enero, en Shrine Exposition Center de Los Angeles ante Caleb Truax. El estadounidense siguió atento el combate entre Canelo y Smith, pero dijo no haber quedado impresionado por la actuación del ganador, que por cierto fue muy elogiada.

"No me impresionó demasiado. Realmente no lo vi hacer algo en el que yo estaba como ¡guau! Esto es, ya sabes, algo que no he visto o elementos nuevos en su juego. Y en su mayor parte, también, sentí que Callum pasó de cuerda en cuerda, de esquina en esquina", dijo en diálogo con The Ak & Barak Show.

Y agregó: "Sabes, puedes llamarlo encomiable que haya entrado allí y haya peleado con él. Pero en ningún momento realmente luchó contra Canelo. Entró allí y sonó la campana, y se mantuvo vivo durante 12 rondas. Pero no siento que él realmente lo expusiera todo".

Claro que tampoco Caleb Plant parece estar arriesgando mucho de lo que le exigió a Callum Smith, pues eligió defender su cinturón de campeón mundial ante un rival que difícilmente pueda ofrecer oposición como Caleb Truax, dueño de un récord de 31 victorias, 4 derrotas y 2 empates, sin presencia de grandes rivales en su camino.

