Callum Smith pronosticó que nadie en las 168 libras podrá vencer a Canelo Álvarez

Hasta hace poco más de un mes, Callum Smith no solo era el dueño del título de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que además era considerado por la revista The Ring como el mejor peleador de la división. Pero Canelo Álvarez decidió plantar bandera en las 168 libras.

El pasado 19 de diciembe, en el Alamodome de San Antonio, el mexicano fue ampliamente superior al británico, dándole por momentos una auténtica lección de box, y terminó derrotándolo por decisión unánime después de tenerlo al borde del nocaut en distintos pasajes del combate.

Con el triunfo, Canelo no solo se quedó el cinturón de la AMB, sino también el del CMB que había dejado vacante David Benevídez luego de no dar el pesaje para su última pelea. Además, avisó desde ese instante que su objetivo para 2021 sería presisamente volverse el campeón indiscutible de la división.

Y precisamente Callum Smith fue quien en sus últimas declaraciones aseguró que el mexicano tiene todo para cumplir el plan, pues no ve en la división a un boxeador capaz de hacerle frente. "No creo que nadie le gane. Solo puede perder si sigue subiendo de peso, pero ha puesto fin a eso. Su defensa es demasiado buena. Obviamente puede golpear, pero su poder no era ridículo", expresó en diálogo con Sky Sports.

Además, desmintió haber llegado en mala forma a la pelea, versión que echaron a correr los detractores del Canelo para minimizar su victoria. "Idealmente, hubiera querido una notificación completa, pero estuve en el gimnasio la mayor parte del año. Si no estuviera haciendo nada, habría rechazado la pelea. Estaba en una forma lo suficientemente decente, hice los doce asaltos bien", aseguró.

