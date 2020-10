Canelo Álvarez: "Abajo del cuadrilátero hay más golpes bajos que arriba"

Todo el tiempo que Saúl El Canelo Álvarez lleva fuera del cuadrilátero, toda la polvareda que levantó el litigio que él mismo inició contra Golden Boy Promotions y la cadena DAZN, han despertado su costado más reflexivo, aunque sin descuidar el entrenamiento constante para que no lo sorprenda nada a la hora de regresar.

Producto de toda esa reflexión, y también de la gran entrevista que le realizaron en Zona Mixta, de Telemundo Deportes, el gran campeón mexicano puso el foco en el costado más oscuro de la popularidad, aunque dejando muy claro que está más que bien plantado para saber cómo manejarlo.

"Hay personas que están ahí y te empiezan a envolver con sus cosas. Al final, yo considero que no soy ningún tonto y entonces te das cuenta que lo único que quieren es tu dinero. Eso no me gusta de la gente, es detestable. Pero a la vez me gusta aprender a lidiar, a conocer ese tipo de gente", expresó Canelo.

Y sobre lo difícil que es sobrevivir al entorno del boxeo siendo una súperestrella, agregó: "Sin dudas que abajo del cuadrilátero hay más golpes bajos que arriba. Te tienes que poner careta, protector para el cuerpo, todo. Gracias a Dios me he hecho un equipo noble, un equipo que me cuida".

Por otro lado, Canelo manifestó su deseo de poder pelear este año y dejó ver que no pirde las esperanzas de que se concrete para él un combate en diciembre, para el cual no descartaría incluso enfrentar a un peleador de UFC, siempre que sea bajo las reglas del boxeo. "Llevo prisa, pero a la vez tengo que tener paciencia", concluyó.

