Canelo Álvarez demostró que tiene la zurda prendida fuego

Todavía no hay ninguna certeza en relación a la vuelta de Saúl El Canelo Álvarez a los cuadriláteros. La fecha del 12 de septiembre que habían elegido en Golden Boy quedará en la nada debido a que no se llegó a un acuerdo con ningún retador y ahora está en el aire la posibilidad de que dispute el título de peso súper mediano que dejó vacante David Benavídez por no dar el peso en la balanza para su última defensa ante Roamer Angulo.

En relación a esta última posibilidad, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó un combate entre el tapatío y su mejor clasificado en la división: el turco Avni Yildirim. Sin embargo, el rival ordenado para Canelo no parece tener el peso suficiente como para atraer a los fanáticos y es por eso que, por ejemplo, DAZN se ha opuesto ha la realización de esta pelea.

Con el boxeo en crisis a causa de la pandemia de coronavirus, la industria parecería necesitar con carácter de urgencia el regreso de una de sus figuras más taquilleras, algo que el propio Oscar De La Hoya reconoció desde sus redes sociales. “Si alguien dudó de cuán desesperadamente el boxeo necesita a Canelo, la estrella más grande del deporte, de regreso en el ring, solo basta mirar los terribles ratings televisivos en las cadenas las semanas pasadas", escribió en Twitter.

Y agregó: "Es una maldita vergüenza que los fans hambrientos de deportes se vayan al beisbol o al UFC, ignorando el deporte más grande del mundo. He estado trabajando sin descanso, día y noche con nuestros socios en DAZN para poner a Canelo a pelear tan pronto como sea posible y poner a nuestro deporte donde pertenece".

Lo que queda claro es que Saúl Álvarez no quiere que la posibilidad de regresar a los cuadriláteros lo tome por sorpresa y es por eso que se ha mantenido entrenando a tope. En el último video que subió a su cuenta de Instagram, golpeando el costal, quedó clarísimo que tiene la zurda prendida fuego y que necesita ya mismo un rival para terminar de demostrarlo.

Lee También