Canelo Álvarez dijo nada más que la verdad sobre su demanda a DAZN y Golden Boy

Saúl El Canelo Álvarez se sinceró como nunca antes en diálogo con Graham Besinger sobre su desvinculación de Golden Boy y su decisión de demandar tanto a la promotora como a DAZN, un tema sobre el que hasta el momento solo había tenido pronunciamientos escuetos.

"No me gusta hablar mucho de la gente, pero siempre he sido una persona muy leal. Y siempre lo fui con Golden Boy. De La Hoya no es Golden Boy. Está preocupado por beber y estar involucrado en otras cosas... Las decisiones las toman otras personas. Cuando Richard Schaefer dejó Golden Boy, llevó a todos los boxeadores a PBC. Se llevó a todos. también quería llevarme, y yo era el único boxeador que se quedó con Golden Boy, porque soy un hombre leal. Pero luego, más tarde entendí por qué todos se habían ido y por qué Richard Schaefer se fue. Porque los que están en Golden Boy, solo buscan su propio beneficio, no el beneficio del boxeador", comenzó diciendo.

Canelo reveló que toda la relación se vino abajo cuando descubrió que Golden Boy le había hecho ciertas promesas a DAZN, que entraban en conflicto con el contrato que él mismo había firmado con la plataforma. "Yo al firmar mi contrato dije que las peleas son por tal cantidad, pero si peleo contra Golovkin o Mayweather o un nombre de esa talla tendría que ser negociado. Porque yo no voy a pelear por la misma cantidad. Lo negociamos. Pero no. Golden Boy ya había prometido esas peleas y ya había firmado con DAZN que seguramente pelearía con Golovkin por la misma cantidad. Y nunca me dijo eso", contó.

El multicampeón mexicano decidió entonces demandar a Golden Boy, promotora de la que se desvinculó, y a DAZN, cadena que aún hoy sigue involucrada con la transmisión de sus peleas. Y aseguró que lo hizo como demostración de poder, para dejar en clara que su nombre está por encima de esas dos enormes compañías multinacionales.

"Lo que quería demostrar a todos los latinos es que demandé a DAZN y Golden Boy juntos. Imagínense lo grande que es eso. Nadie se atreve a hacer eso. Y si sabes que hiciste todo bien, no tienes que tener miedo a algo tan grande. Yo gano más ahora que con ese contrato que firmé con DAZN en 2018 . Para que puedas ver lo que logré. Ser un agente libre es lo mejor que he hecho. Porque puedo hacer lo que quiera. Las peleas, has visto cómo las organizo. Peleé en diciembre, febrero y pelearé en mayo otra vez. Fácil, sin complicaciones", concluyó.

