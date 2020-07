Canelo Álvarez dijo que lo suyo ante Mayweather no fue una derrota

Saúl El Canelo Álvarez continúa en la búsqueda de un rival al cual enfrentarse en su regreso a los cuadriláteros, previsto para el 12 de septiembre, al punto que incluso esta fecha se ha puesto ahora en duda. El mexicano se ha constituido como uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad y ha mostrado un gran crecimiento desde que tuvo la única derrota de su carrera, allá por 2013, ante Floyd Mayweather.

Precisamente a aquel combate se refirió el gran campeón de Golden Boy Promotions en un diálogo que mantuvo con el actor Eugenio Derbéz, calificándolo cono un duelo aburrido que, si bien le dolió y mucho, no tomó como una derrota sino como lección para entender cuánto le quedaba todavía por corregir arriba de un cuadrilátero.

"La verdad que para mí fue una pelea aburrida porque en realidad no se lanzaron muchos golpes", dijo sobre la tarjeta principal que lo tuvo como protagonista el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand Arena de Las Vegas, en el que terminaría perdiendo los cinturones del CMB y The Ring de la división de peso súper wélter.

Bueno, al menos es sincero��



Y agregó: "No lo tomé como una derrota. Lo tomé como un aprendizaje. Me dolió mucho esa noche. La verdad es que no tenía experiencia para pelear con Mayweather en esos escenarios". Esta última apreciación del Canelo quedó claro en la estadística, ya que según los registros de CompuBox no conectó ni la mitad de los golpes de Floyd.

Pero no es con Money, seguramente por esa misma circunstancia de ser todavía muy joven, con quien el mexicano dijo haber sentido una gran rivalidad. Ese lugar se lo dejó reservado a Gennady Golovkin, con quien se ha enfrentado ya en dos ocasionesm saliendo la primera vez empatado y la segunda ganador. "Es el único rival con el que he sentido que quiero arrancarle la cabeza", aseguró.

