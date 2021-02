Canelo Álvarez explicó por qué nunca subestimaría a Yildirim

Saúl El Canelo Álvarez hace oídos sordos al comentario que es casi unánime desde que se confirmó su pelea del 27 de febrero ante Avni Yildirim, en la que expondrá los títulos mundiales de la división de peso súper mediano de la AMB y el CMB que conquistó tras derrotar por decisión unánime en diciembre ante Callum Smith.

Es que la amplia mayoría de los especialistas y fanáticos del boxeo consideran que el peleador turco, con récord profesional de 21 victorias y dos derrotas e inactivo desde que perdió con Anthony Dirrell en febrero de 2019, represente una oposición a la altura de la jerarquía del multicampeón mexicano.

Pero Canelo ha mostrado gran seriedad y responsabilidad deportiva a lo largo de toda su carrera, por lo que confiarse o subestimar a un oponente no es opción válida para él. "Me siento superior y soy superior a Ylidirim, pero estoy entrenando como si fuera mi pelea más grande y no lo estoy subestimando en absoluto", aseguró en diálogo con George Bero.

Y agregó: "Sé que esto es boxeo y un golpe puede cambiarlo todo. No está en mí subestimar a nadie. No voy a negar mi favoritismo pero el boxeo es muy complicado y creo que Yildirim será un buen oponente. Es un buen boxeador y creo que vamos a hacer una pelea emocionante para la audiencia que asistirá al evento esa noche y para aquellos que seguirán la pelea por televisión".

El combate entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, será televisado a toda América Latina, excepto Brasil, por ESPN Knockout. Además, se podrá seguir en todos los rincones del planeta a través de la aplicación de streaming de la cadena DAZN.

