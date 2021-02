Canelo Álvarez: "Ganar, avanzar y seguir haciendo historia"

Llegó el día. Saúl El Canelo Álvarez hará su estreno en este 2021 enfrentando en el Hard Rock Stadium de Miami a Avni Yildirim, ante quien expondrá los cinturones de la división de peso súper mediano de la AMB y el CMB que conquistó el pasado 19 de diciembre al derrotar por decisión unánime a Callum Smith.

El hecho de que el mexicano haya aceptado tomar el combate mandatorio ante el peleador turco antes de ir en busca de una unificación de cinturones ante Billy Joe Saunders y Caleb Plant provocó muchas críticas entre los fanáticos y algunos especialistas. Comentarios que, ya dejó en claro, lo tienen sin cuidado.

Es que Canelo está seguro de lo que debe dar ante Yildirim. Sabe que su jerarquía es superior y sabe que debe derrotarlo sin dejar lugar a dudas. No necesita que nadie se lo diga. Por el contrario, luego del pesaje para la pelea, realizó una auténtica declaración de intenciones respecto de lo que irá a buscar esta noche en la casa de los Miami Dolphins.

"Él se ganó la oportunidad para esta pelea. Obviamente estoy tomando esta pelea como lo haría con todas mis peleas, con mucha responsabilidad y disciplina. Tengo que ganar esta pelea para seguir adelante con mi carrera y seguir haciendo historia", expresó el multicampeón tapatío.

Sobre la razón principal que lo motivó a tomar el combate mandatorio con Yildirim antes de ir en busca de una unificación, Canelo remarcó: "Me encanta pelear. Me encanta estar activo durante todo el año. Me motiva mucho. Tenemos el objetivo de ganar todos los títulos mundiales de las 168 libras. Este es el primer paso".

Tras un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus en el que solo pudo concretar una pelea, el mexicano tiene toda su agenda programada para este año. En mayo se enfrentará al campeón de la OMB Billy Joe Saunders y espera cerrar para septiembre su combate ante el monarca de la FIB Caleb Plant. Si todo sale bien, podría realizar un combate más para cerrar el año y se cree que podría ser ante David Benavídez.

