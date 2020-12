Canelo Álvarez le dijo hola a Texas en pijamas

Canelo Álvarez está a días de cumplir con aquello que ha venido esperando a lo largo de todo un 2020 que ha sido atípico para el boxeo, a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus a nivel mundial, y turbulento para él, al punto que terminó desvinculándose por vías legales de Golden Boy Promotions y DAZN.

Pero las trabas y los problemas han quedado atrás y el próximo sábado 19 de diciembre el multicampeón tapatío estará enfrentando a Callum Smith, invicto peleador británico con marca de 27 victorias, sin empates, que estará exponiendo su cinturón de peso súper mediano de la AMB. Además, estará en juego el título vacante del CMB.

Temprano este lunes, Canelo Álvarez arribó a San Antoni, Texas, sede de la cartelera que se desarrollará en Alamodome, para ultimar los detalles de su preparación para la pelea. Lo hizo en un vuelo privado y luciendon un cómodo y costoso pijama de vuelo, como dejó ver en dos publicaciones que compartió en redes sociales.

Entre los combates que ya están confrimados para la velada que protagonizarán Canelo y Smith se encuentran Christian Alan Gomez Duran vs Ángel Hernández, Austin Williams vs Isiah Jones, Alexis Espino vs Ashton Sykes y Marc Castro vs Luis Valdez.

El combate será transmitido en México por TV Azteca y también por ESPN; mientras que la cadena DAZN lo llevará a los Estados Unidos y a más de 200 países a través de su nueva plataforma de streaming.

