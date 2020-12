Canelo Álvarez le rompió el brazo a Callum Smith y tú ni lo sabías

Callum Smith fue la sombra del gran campeón mundial que llegó al Alamodome de San Antonio con 27 victorias. Pero más que por un déficit del británico, al que se le reclamo que pudo haber sido más agresivo, el mérito fue todo de su vencedor Canelo Álvarez, impecable en defensa y feroz en ataque para terminar quedándose con el triunfo por decisión unánime y con los títulos mundiales de la división de peso súper mediano de la AMB y el CMB.

El ahora excampeón no ocultó su decepción tras la pelea, en diálogo con los periodistas de la transmisión de DAZN. "Estoy devastado. Vine aquí para ganar. Sin excusas, él fue muy bueno. Tal vez he estado en el peso demasiado tiempo. No me siento tan dominante al final de las peleas. Podría haber sido una versión mejor de mí esta noche. Actuó y fue el mejor hombre", señaló.

Pero con el correr de las horas terminaría de confirmarse que Saúl El Canelo Álvarez no solo arrasó con su rival en el plano mental, sino que además le provocó una lesión física que nadie había notado hasta que una fotografía mostró una gran inflamación en su brazo izquierdo.

Según Eddie Hearn, quien promueve la carrera de Callum Smith desde MatchRoom Boxing, esa lesión se habría ocasionado entre el segundo y el tercer round y tuvo mucha influencia en la progresiva merma de un peleador que terminó haciendo esfuerzos con la única finalidad de no ser noqueado por el mexicano.

"Creo que se separó el bíceps en la segunda o tercera ronda, pero realmente no importó. Fue una clase magistral de Canelo. Es tan bueno. Estoy orgulloso de Callum. Nunca dejó de lanzar, pero se enfrentó al mejor luchador del planeta", explicó Hearn para explicar que la lesión no explicaba la derrota.

