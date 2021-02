Canelo Álvarez llegó a Miami y ya hizo una de sus actividades favoritas

El avión de Saúl El Canelo Álvarez aterrizó en Miami este domingo y apenas descendió el campeón se tomó una fotografía en la que otra vez se dejó ver con un look muy particular, que prueba que para viajar elige siempre la comodidad, lo que no por ello implica que pierda la elegancia.

El mexicano última los detalles de preparación para defender el próximo sábado sus cinturones de campeón mundial de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, ante Avni Yildirim en el Hard Rock Stadiun de Miami.

En las primeras imágenes que fueron capturadas de su arribo al hotel donde se hospedará toda la semana, Canelo se mostró muy relajado y no tardó en hacer una de sus actividades favoritas, porque llevó el equipo necesario como para poder jugar un poco de golf en el pasillo que da a su habitación.

El último sábado, el tapatío estuvo siguiendo muy atento las acciones de su compañero de equipo Oscar Valdez, quien con Eddy Reynoso en su esquina noqueó a Miguel Berchelt para coronarse como nuevo campeón mundial súper pluma del CMB. Luego de eso, Canelo lo llamó para felicitarlo.

Quien también arribó ya a Miami fue Avni Yildirim, el peleador turco que se ilusiona con ser el protagonista de una de las mayuores sorpresas de la historia del boxeo, pues nadie concibe que pueda salir victorioso de la pelea. Llegó acompañado por el entrenador mexicano Joel Díaz, a quien fue a buscar exclusivamente para este combate, y de su promotor Ahmet Oner.

