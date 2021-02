Canelo Álvarez: "No fui puesto en este mundo para ser normal"

Canelo Álvarez recordó aquella infancia ayudando a su padre a vender paletas, tiempos muchísimos más austeros que los que le toca vivir en la actualidad, gracias al boxeo. Confesó, además, cuál es su propósito final en el mundo, todo ello en un especial realizado para DAZN previo a su pelea de este sábado 27 de febrero frente a Avni Yildirim.

"Quizás no tuve la infancia que cualquier niño tiene o puede tener, pero la verdad es que me siento muy contento porque yo no soy normal. No vine a ser normal a este mundo, vine a hacer esto que estoy haciendo y Dios sabe por qué hace las cosas", expresó el actual campeón de peso súper mediano del CMB y la AMB.

"Cualquier cosa que yo haga va a ser de corazón, si no no lo hago. Si me comprometo en ayudar a alguien, no me da lo mismo nomás mandarlo, porque tienes que conocer a la gente y sentirnos afortunados, bien de estar ahí con ellos y poder aprender más de la vida", expresó al ser consultado por su constante participación en causas solidarias.

Para este año, Canelo se ha propuesto ser el campeón indiscutido de las 168 libras y el mundo del boxeo hace años viene tomando nota de lo que sucede cuando al mexicano se le pone algo en la cabeza. Para ello, deberá enfrentar y derrotar a Billy Joe Saunders, campeón de la OMB, y a Caleb Plant, monarca de la FIB.

Pero antes, el tapatío tiene un compromiso ante Avni Yildirim, este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, y lo asume con mucha seriedad pese a reconocerse en un nivel de jerarquía superior al del peleador turco. Al final de cuentas, de aquello habrá que terminar de hablar arriba del cuadrilátero.

