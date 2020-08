Canelo Álvarez podría ir en busca del cinturón que dejó vacante David Benavídez

Curiosamente, David Benavídez ha vuelto a perder su título de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo sin haber perdido todavía ni un solo combate. La primera vez fue por resultar positivo de cocaína en un control de dopaje, tras una primera defensa exitosa ante Ronald Gavril, en la revancha del combate en el que le había arrebatado el cinturón a este mismo en septiembre de 2017. Ahora, tras reconquistar el título ganándole a Anthony Dirrell el año pasado, no dio el peso para su primera defensa ante Roamer Angulo.

Pese a saberse despojado de su cinturón, Benavídez no permitió que fuera el colombiano quien se lo quedara y le propinó una verdadera paliza sobre el cuadrilátero, obligando a su esquina a tomar la decisión de retirarlo en el décimo de los doce asaltos pactados. Entonces, el cinturón de peso súper mediano del CMB ha vuelto a quedar vacante.

"Me sentí bien. Me califico con una sólida A. Podría haber hecho algunas cosas mejor, pero en general fue una gran actuación. No quería ir demasiado rápido, dejándome expuesto a algunos peces gordos. Es un golpeador pesado. Pero como dije, me gusta hacer cosas que nadie ha hecho nunca. Nadie lo ha detenido nunca, y estoy bastante seguro de que nadie volverá a hacerlo lucir así", expresó el américo-mexicano trasla victoria que extendió su récord profesional a 23 triunfos, sin empates ni derrotas.

.@Benavidez300 improves to 23-0 after a RD 10 TKO of Alexis Angulo. #BenavidezAngulo pic.twitter.com/wPKO8TKzKK — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 16, 2020

Benavídez mostró haber asimilado su nuevo error, que lo dejó una vez más sin cinturón, y saltó al ring dispuesto a hacer un combate tan convincente que no diera lugar a ningún tipo de crítica extra. "Lo demolí desde la primera vuelta hasta la décima. Después, todos fueron muy caballeros conmigo", agregó el ahora excampeón mundial.

Ahora que el cinturón quedó vacante, se especuló con la posibilidad de que Saúl El Canelo Álvarez, que todavía está buscando cerrar un rival para su regreso, pueda aspirar a coronarse en un enfrentamiento ante el rankeado número 1 del Consejo Mundial de Boxeo en la división: Avni Yildrin, quien no parecería ser un obstáculo duro para el tapatío.

