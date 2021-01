Canelo Álvarez reconoció que Jaime Munguía tiene potencial para enfrentarlo

Con la salida de Saúl El Canelo Álvarez de Golden Boy, Jaime Munguía ha ascendido como una de las principales figuras de la promotora fundada por Oscar De La Hoya y espera cumplir con ese rol volviendo a coronarse campeón mundial en este 2021, ahora en la división de peso mediano.

Desde que dejó la división de peso súper wélter como campeón de la Organización Mundial de Boxeo con cinco defensas exitosas, el peleador de 24 años ha realizado dos peleas en las 160 libras. El 11 de enero de 2020 derrotó a Gary O'Sullivan por nocaut técnico en el undécimo asalto y el pasado 30 de octubre venció a Tureano Johnson, quien se retiró en el sexto asalto producto de un profundo corte en el parpado que le ocasionó un golpe del mexicano.

Con la progresión de Munguía, no fueron pocos los que comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de ver un enfrentamiento cien por ciento mexicano entre Munguía y Álvarez, algo que no podrá suceder en el corto plazo debido a que Canelo se instaló en las 168 libras y Munguía tiene plantes de conquistar las 160.

Sin embargo, en sus más recientes declaraciones el multicampeón tapatío lo valoró como un peleador que tiene las condiciones para hacerle frente. "Jaime Munguía tiene potencial pero aún le quedan algunas peleas antes de llegar a este nivel. No le estoy cerrando la puerta a nada", comenzó diciendo Canelo a TV Azteca.

Después de eso, el tapatío explicó una vez más por qué enfrentar a sus compatriotas nunca ha sido una prioridad en su carrera. "Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no veo ningún sentido en hacer eso. No descarto hacerlo, pero por ahora no me gustaría".

Lee También