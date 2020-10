Canelo Álvarez se puso a la altura de Ali, Mike Tyson y Julio César Chávez

En plena disputa legal con DAZN y Golden Boy Promotions, a la vez que cruza los dedos por tener finalmente la oportunidad de hacer una pelea este año, Saúl El Canelo Álvarez concedió una entrevista sin cassette a Zona Mixta, en la que dedicó varias reflexiones al análisis de la crítica.

"Mucha gente habla mal de mí, pero la mayoría está conmigo. Antes no se veía porque no existían tanto las redes sociales. Ni siquiera te dabas cuenta. Hay peleadores que si estuvieran en mis zapatos, una semana o un mes no duran. Ahora cualquier persona es papparazzi, con un teléfono te toma una foto, graba un video y se hace noticia mundial", expresó el tapatío.

Para fundamentar su primer análisis y dejar claro que el hecho de tener críticos no desvaloriza a un peleador, Canelo comparó su situación con la de otras grandes estrellas del boxeo de todos los tiempos: "Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya, Julio César Chavez… Todos, todos tienen críticos. La crítica viene de la mano del éxito. Y qué bueno que hablen. Cuando no lo hagan, ahí sí me preocupo".

De todos los peleadores a los que nombró, por una cuestión lógica de edad y de categoría, el gran campeón mexicano solo enfrentó a Floyd Mayweather. Fue en el MGM Grand Arenas de Las Vegas, el 14 de septiembre de 2013, y por decisión unánime de los jueces sufrió allí la única derrota de su carrera. Claro que en aquel entonces Canelo no era todavía el boxeador en el que se convirtió, con manejo de todos los recursos arriba del ring.

Foto de Getty

También se refirió a todos aquellos boxeadores que lo llaman a pelear a través de los insultos y les recomendó cambiar de fórmula si quieren tener éxito: "Es para hacerme caer en sus provocaciones, pero no saben y no entienden que yo soy más inteligante que ellos, que con insultos no van a arreglar una pelea conmigo", señaló.

