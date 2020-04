Canelo Álvarez se quedó fuera del Top 10 de boxeadores mexicanos

A falta de competencia por la cuarentena a la que ha quedado sometido el mundo entero a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus, el periodismo deportivo ha tenido que reformularse para seguir generando contenidos. Así cobraron mucho mayor valor todo tipo de efeméridas, algunos que de otro modo hubieran pasado por alto, al igual que diversos rankings de autoritaria confección.

A pedido de los fanáticos, ESPN Knock Out armó, por ejemplo, el Top-10 de boxeadores mexicanos históricos. La elección quedó a cargo de Carlos Irusta periodista argentino especializado y de largo recorrido, que incluso fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del boxeo.

Y en esa confección, al especialista no le tembló el pulso a la hora de dejar fuera a Saúl "El Canelo" Álvarez. Es cierto que la historia del tapatío todavía está escribiéndose, pero el hecho de que ya lo encuentre como campeón vigente de peso mediano por el CMB, la FIB, la AMB y The Ring; así como por haber sido campeón mundial en cuatro categorías diferentes (mediano, superwélter, supermediano y semipesado), hace que no sea para nada descabellado discutir su ausencia.

Ustedes lo pidieron y nosotros se lo damos: aquí va el 1º de los top10 históricos mexicanos de nuestros analistas, el de don @carlosirusta , periodista nominado al Salón de la Fama del boxeo pic.twitter.com/8uvtxElQ7g — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 19, 2020

Ordenados del más grande boxeador mexicano de la historia hacia abajo, Carlos Irusta se inclinó por destacar a Julio César Chávez, Rubén Olivares, Juan Manuel Márquez, Raúl Macías, Salvador Sánchez, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Ricardo López, Miguel Canto y Vicente Saldívar.

El hecho de ser un pugilista en actividad, sin dudas le juega en contra a Saúl "Canelo" Álvarez, cuyas aspiraciones son llegar a ser considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos, no solo en México sino también a nivel mundial. Lo que pueda seguir construyendo de aquí en adelante, en especial dependiendo de la talla de los rivales a los que acceda a enfrentarse, marcará ese destino.

