Canelo Álvarez se refirió a las críticas por su pelea ante Yildirim

Canelo Álvarez y Avni Yildirim ya arribaron a Miami, donde ultimarán los detalles de la preparación para la pelea que este sábado 27 de febrero los tendrá como protagonistas en el Hard Rock Stadium de los Dolphins. Allí mismo realizaron ayer la primera sesión de fotos oficiales del evento.

El mexicano sabe que el hecho de que haya aceptado exponer sus títulos mundiales de la división de peso súper mediano de la AMB y el CMB ante el peleador turco ha despertado muchas críticas entre los fanáticos y los especialistas, quienes creen que este no es un rival a la altura de lo que su condición de súper estrella demanda.

A esas críticas, precisamente, se refirió en declaraciones que concedio a BoxingScene tras la sesión de fotos: "Realmente no tengo que dar ninguna explicación porque nunca estarán felices con nada. Acabo de pelear contra el número uno en 168 libras (Callum SMith) y ellos tampoco están contentos con eso", señaló.

Y agregó: "No tengo nada que decir, ni nada que explicar. No me importa. En Yildirim veo a un peleador fuerte, un peleador que va hacia adelante porque obviamente tiene mucho coraje. No cabe duda de que soy un luchador que tiene más cualidades, obviamente. Pero en el boxeo siempre debes estar atento".

Las intenciones de Canelo Álvarez, siempre que salga victorioso del combate ante el retador turco, pasan por poder terminar 2021 como el campeón indiscutible de las 168 libras. Para ello, planea enfrentar a Billy Joe Saunders, campeón de la OMB, en mayo; y a Caleb Plant, campeón de la FIB, en septiembre.

