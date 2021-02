Canelo Álvarez volvió a decir que la trilogía con Golovkin es posible

No es que Canelo Álvarez se muera de ganas de volver a enfrentar a Gennady Golovkin, con quien ya peleó en dos oportunidades con saldo de un empate y una victoria por fallo dividido, esta última el 15 de septiembre de 2018 en el T-Mobile Arena de Paradise. No, Canelo no tiene demasiadas intenciones de pensar en el uzbeko, pero no le dan opción. Y entonces, responde.

"Todo es posible", expresó al ser consultado por TUDN sobre la posibilidad de que la cuarta pelea que sugirió podría hacer este año fuera precisamente la trilogía ante Gennady Golovkin. Claro que para que esa posibilidad que el mexicano dejó abierta se de, será el uzbeko quien deberá subir a las 168 libras.

Por lo pronto, el primer objetivo del Canelo en este 2020 será poder desembarazarse con autoridad de la obligación de enfrentar a Avni Yildirim este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, poniendo en juego sus cinturones de peso súper mediano de la AMB y el CMB.

El calendario del multicampeón tapatío parece estar muy ordenado ya, pues a esta pelea le seguiría una en mayo ante Billy Joe Saunders, quien es el campeón de la OMB en las 168 libras. Y si todo va bien, el último paso para volverse campeón indiscutido de la división sería Caleb Plant, monarca de la FIB, a quien espera enfrentar en septiembre.

Solo si Canelo cumple su objetivo para ese entonces, solo si en ese momento decide que es oportuno cerrar el año con un combate más, solo si el uzbeko acepta dejar su título de campeón mundial de peso mediano y subir a las 168 libras... Solo así comenzará a hablarse realmente de la posibilidad de negociar la trilogía con Golovkin.

