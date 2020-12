Canelo Álvarez volvió a referirse a los odiadores que terminaron 2020 con la sangre en el ojo

No importa lo que haga Canelo Álvarez, siempre los fanáticos estarán divididos entre quienes le reconocen el mérito de ser el mejor peleador libra por libra de la actualidad y de comprobarlo cada vez que sube al cuadrilátero; y quienes siempre están buscando una nueva excusa para justificar que como gran campeón es una farsa.

Su última presentación ante Callum Smith, el pasado 19 de diciembre, no fue la excepción. Así como hubo quienes reconocieron el valor de su victoria ante quien hasta entonces no solo era campeón mundial de peso súper mediano de la AMB, sino que también era considerado por The Ring como el mejor del mundo en su división y ostentaba un invicto de 27 peleas; hubo otros que dijeron que el británico llegó mal preparado, que estaba deshidratado, que fue una sombra en relación a peleas anteriores.

El reconocido periodista David Faitelson, entre estos últimos, insistió en que era una locura decir que Canelo era el mejor libra por libra, en oposición a lo que sentenció el ranking de la popular revista The Ring, también conocida como La Biblia del Boxeo, para cerrar el año. También hubo quienes dieron lugar a un hablador como Mario Cazares, cuyo mayor mérito parecería ser presumir de que derrotó al tapatío como amateur, para que tejiera conjeturas con aires de analista.

Pero Canelo pasa de todos ellos, a quienes les dejó un mensaje de fin de año. "Siempre habrá ese grupo de personas que no importa lo que hagas, nunca les va a importar, nunca les agradarás. No importa cuántos títulos ganes, nunca les importará, nunca les agradarás", expresó.

Y pasando de los odiadores, que terminan el 2020 con la sangre en el ojo por su nuevo éxito, se dedicó a agradecerle a sus millones de fanáticos alrededor del mundo: "Pero existe ese grupo de personas que siempre se queda contigo. Y eso es lo que estoy feliz de tener, y eso es lo que estoy feliz de mantener".

