Canelo vs Yildirim podrá verse en toda América Latina gracias a ESPN

Después de mucho tiempo, un combate de Saúl El Canelo Álvarez podrá verse por la televisión por cable sin ningún costo extra en toda América Latina, a excepción de Brasil, gracias al esfuerzo de ESPN Knockout, que ya confirmó que transmitirá la cartelera del próximo 27 de febrero, en la que el multicampeón mexicano enfrentará a Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canelo defenderá los cinturones de campeón mundial de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo que viene de conquistar el pasado 19 de diciembre en San Antonio, al derrotar por decisión unánime al británico Callum Smith, en la que fue su primera pelea tras la desvinculación de Golden Boy Promotions.

Foto de BoxingScene

La cartelera del 27 de febrero presentará pondrá otro título mundial en juego durante el combate coestelar de la noche, cuando el también mexicano Julio César Martínez exponga el cinturón de peso mosca del CMB ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo.

También contará con la vuelta a los cuadriláteros de tres prospectos que prometen dar que hablar: Diego Pachecho, invicto en diez peleas, enfrentará a Rodolfo Gomez Jr en la división de los súper medianos; misma categoría en la que Alexis Espino, con récord de seis victorias sin empates ni derrotas, se medirá a Ashton Sykes. Y en la división súper pluma hará su segunda presentación como profesional Marc Castro, quien en su debut de diciembre derrotó por nocaut a Luis Javier Valdes, enfrentando ahora a Raul Corona.

El 27 de febrero �� EN VIVO�� por #ESPNKnockOut PARA TODA LATINOAMÉRICA (excepto ����)



�� Canelo Álvarez �� vs Avni Yildirim (Mundial Unificado WBC&WBA supermedio)

�� Julio César 'Rey' Martínez �� vs McWilliams Arroyo (Mundial WBC mosca)

�� Y más!



¡No se lo pierdan! pic.twitter.com/iIm1f5lwMM — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) February 7, 2021

Los combates que completarán la cartelera son Zhilei Zhang vs Jerry Forest en la división de peso pesado, Aaron Aponte vs Harry Gigliotti en la división de peso súper ligero, y Keyshawn Davis vs Lester Brown en la división de peso ligero.

Lee También