Canelo Álvarez y la revancha familiar de Callum Smith

Un condimento extra que tendrá el combate entre Canelo Álvarez y Callum Smith, que tendrá lugar este sábado 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, será el hecho de que el peleador británico, dueño del título mundial de peso súper mediano de la AMB, tendrá la oportunidad de vengar la derrota de su hermano ante el mexicano.

El 17 de septiembre de 2016, en el AT&T Stadium de Arlington, también en Texas, Canelo derrotó a Liam Smith por nocaut en el noveno round y le arrebató el título mundial de peso mediano de la OMB, además de un invicto que había extendido durante 24 peleas como profesional.

Consciente de esa sed de venganza familiar, el multicampeón tapatío remarcó que los hermanos no se parecen en nada en cuanto a estilos. "Son totalmente diferentes. Me estoy preparando al 100 por ciento para Callum Smith. Sé que viene con cierto sentido de venganza por su hermano", expresó en diálogo con el Daily Mail.

El periódico inglés aprovechó también para recordarle a Canelo, por si lo necesitara, lo bien que le ha ido enfrentando a peleadores británicos, ya que además de vencer a Liam Smith hizo lo propio con Matthew Hatton, Ryan Rhodes, Amir Khan y Rocky Fielding.

"No me siento como destructor de peleadores británicos. Nada de eso. De hecho, me siento privilegiado de haber peleado contra varios boxeadores ingleses. Son grandes boxeadores. Fuertes, inteligentes... Y una vez más tengo ahora la oportunidad de hacerlo ante Callum Smith", remarcó el mexicano.

