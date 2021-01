Canelo Álvarez y Ryan García: regañados por Eddy Reynoso en sus últimas peleas

Eddy Reynoso finalizó 2020 siendo reconocido como el mejor entrenador del año por una amplia mayoría de medios especializados e inicio 2021 jugando un papel fundamental en la esquina de Ryan García, para orientar al californiano tras su caída en el segundo round ante Luke Campbell y comenzar a construir la victoria que se definiría con un impecable golpe de nocaut en el séptimo.

Precisamente en relación a este pelea, el propio entrenador terminó por reconocer que tuvo que regañar a García para que volviera a enfocarse en el plan de pelea que habían diseñado. "Le dije a Ryan, ‘sabes qué, no estás obedeciendo, estás haciendo lo que quieres, tienes que obedecer si quieres ganar la pelea’, porque yo sé lo que tiene que hacer él y conozco sus capacidades y las de su rival, lo tienes que saber porque te tienes que prepararte para una pelea, ver en qué round se puede cansar el otro, qué combinaciones le entran, qué hace bien y mal, es todo un show preparar una pelea de ese tipo", aseguró en diálogo con TUDN.

Reynoso destacó también lo importante que fue poder asimilar esa caída en el segundo asalto que fue la primera para Ryan García en toda su carrera como profesional. "Nunca había estado en una situación así de apremiante y es ahí cuando te das cuenta realmente del futuro que puede tener un boxeador", señaló.

Pero además, Reynoso dijo que incluso le tocó regañar al Canelo Álvarez durante su última pelea ante Callum Smith, más allá que terminó resolviendo el pleito con mucha solvencia. "Con Saúl hubo un detalle cuando peleó con Smith, en el tercer round empezó a sentirse cómodo y comenzó a querer jugar con las manos abajo y caminando hacia delante, entonces llegó a la esquina y le tuve que llamar la atención", comenzó diciendo.

Y agregó: "Le dije ‘no estás haciendo lo que debes hacer, no lo subestimes, ese muchacho te puede noquear de un golpe, no te salgas de tu plan de pelea porque con esa guardia te va a agarrar con la izquierda o la derecha aunque te sientas confiado con ese tipo de guardia, tienes que ir como trabajamos con las manos arriba para que no te sorprenda'".

