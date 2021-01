Canelo Álvarez y una demoledora advertencia a Gennady Golovkin

Siempre que se habló de la posibilidad de que se concretara la trilogía de combates entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, quien menos interés ha mostrado al respecto fue precisamente el mexicano, quien tiene un saldo de un empate y una victoria ante el uzbeko y que parece estar más interesado en explorar otros horizontes.

Sin embargo, tras la última victoria ante Callum Smith que lo coronó campeón mundial de peso súper mediano de la AMB y el CMB fue su propio entrenador Eddy Reynoso quien reconoció que Golovkin es una alternativa para los tres combates que Canelo planea realizar este 2021, como también lo son los otros campeones mundiales de las 168 libras Caleb Plant y Billy Joe Saunders.

Claro que Reynoso se encargó de aclarar también que si el uzbeko realmente quiere pelear contra su mejor alumno deberá subir él también a pelear como súper mediano, pues es esa la división de peso en la que el tapatío piensa permanecer por todo el año. Y si eso sucede, ahora fue el propio Canelo quien advirtió que podría ser demasiado riesgoso para Golovkin.

"Si existe una tercera pelea, me siento tan bien que probablemente podría noquearlo y causarle un daño grave. No tengo que demostrarle nada a nadie, ya hice mi trabajo al vencerlo dos veces y ahora mismo quiero quedarme en 168. Sí él quiere subir, veremos qué pasa", le dijo a The Ring.

Canelo tiene ya bastante organizado su calendario, con fechas previstas para febrero, mayo y septiembre. Y dejó abierta la posibilidad de hacer un cuarto combate llegando al final del año, especialmente si para entonces ya se deja tachado el objetivo de ser campeón unificado de los súper medianos.

Lee También