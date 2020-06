Cartelera completa: cómo ver en vivo el combate entre Shakur Stevenson y Félix Carballo

Se terminó la espera para el boxeo de élite. Top Rank alza la mano como la primera de las grandes promotoras que vuelve a poner en marcha la maquinaria con la velada que este mismo martes se desarrollará en Las Vegas y que ofrecerá nada menos que cinco combates.

El plato fuerte de la noche será el cara a cara entre Shakur Stevenson, campeón mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, y el puertorriqueño Félix Carballo. Esta pelea no pondrá en juego el cinturón del estadounidense, por lo que se disputará a 10 y no a 12 asaltos.

La cartelera de boxeo en Las Vegas será transmitida por ESPN y Space para toda Latinoamérica. En Estados Unidos podrá verse por ESPN Deportes. "No puedo esperar para volver al ring y devolver el boxeo en vivo a ESPN", dijo Stevenson.

En peso para mañana Shakur Stevenson y Félix Caraballo . Clavaron 130 libras,límite de la categoría superpluma. Vuelve el boxeo a Las Vegas!

Desde las 22 por @canalspace estaremos con @guillermofavale y @VICTORSILVAF pic.twitter.com/9l9pBqWFh5 — Alejo Rivera (@AlejoERivera) June 8, 2020

"Me gustaría agradecer a MGM Resorts y la Comisión Atlética del Estado de Nevada por su ayuda para recuperar el boxeo de clase mundial. Todos estamos ansiosos por un verano espectacular de boxeo en vivo en las plataformas de ESPN. Shakur está entre los mejores talentos jóvenes que he promovido, y presentará un espectáculo", dijo Bob Arum, presidente de Top Rank.

La cartelera de este martes se completará con los siguientes combates: Calvin Metcalf vs Quatavious Cash (A seis rounds, peso mediano), Robeisy Ramírez vs Yeuri Andujar (a seis rounds, peso pluma), Guido Vianello vs Donald Haynesworth (a seis rounds, peso pesado) y Jared Anderson vs Johnnie Langston (a seis rounds, peso pesado).

