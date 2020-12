25 celebridades que necesitan darse cuenta que ya no son famosas

Nunca es fácil lidiar con el hecho de que ya no eres relevante. Los atletas y celebridades intentan mantenerse como estrellas todo el tiempo que les sea posible, pero si no innovan o encuentran una manera de adaptarse, pueden perder toda su influencia en un abrir y cerrar de ojos.

Además, es un poco triste ver a los famosos actuando como si fueran la guinda del pastel cuando la mayoría de la gente ya no los reconoce o piensa en ellos como si fueran una maravilla de antaño.

Así que, ahora que la mayoría de los que integran esta lista todavía tienen mucho dinero en sus cuentas bancarias pero poca o ninguna influencia en la cultura pop o deportiva, deberían darse cuenta de que ya no son famosos. Tal vez incluso seguir una trayectoria profesional totalmente diferente.

25. Kendrick Perkins

Perkins promedió 5,4 puntos y 5,8 rebotes por partido en su carrera. Fuente: Getty Images

Kendrick Perkins se hizo famoso en la NBA por ser un tipo duro. Era un defensor que intentaba intimidar a sus compañeros con su presencia física. Sin embargo, a nivel estatal, era nada menos que un jugador de rol glorificado que resultó ser justo lo que necesitaba un gran equipo de los Boston Celtics en su último campeonato. Ahora, Perkins está lanzando polémicas a izquierda y derecha en la televisión y Twitter todo el tiempo. Se enfrenta a otros y se contradice cada noche, haciendo opiniones que ni siquiera se basan en estadísticas o hechos, y está empezando a molestar a los fans de la NBA en las redes sociales.

24. Nicole Scherzinger

Su verdadero nombre es Nicole Prescovia Elikolani Valiente. Fuente: Getty Images

Nicole Scherzinger no pudo sostener a las Pussycat Dolls. Rompieron en 2010 y todo el mundo pensó que ella ascendería como sucedió con Beyoncé. Pero no fue así, ni mucho menos. Scherzinger se aventuró en los reality shows y ganó la 10ª temporada de Bailando con las Estrellas. También se unió al Factor X en el Reino Unido, pero fue despedida en 2017. Y sus dos álbumes en solitario fueron una gran decepción para su base de fans.

23. 50 Cent

Inició su carrera como rapero. Fuente: Getty Images

Curtis Jackson, alias 50 Cent, ha pasado por todo: fue uno de los raperos más famosos de principios de los 2000, fundó varias compañías, siguió una carrera en Hollywood y se declaró en bancarrota. Y en sólo 10 años. 50 Cent perdió la mayor parte de su credibilidad en la calle cuando dejó de rapear. Sus cualidades como actor no son precisamente las mejores y demostró ser un hombre de negocios aún peor después de tener deudas por más de 32 millones de dólares. Continúa intentando ganarse la vida en Hollywood.

22. Mike ‘The Situation’

Su nombre real es Michael Sorrentino. Fuente: Getty Images

Para ser honestos, no podemos ni siquiera entender cómo Mike "The Situation" se hizo famoso en primer lugar. Llegó al estrellato como uno de los miembros más controvertidos del reparto de Jersey Shore y ha intentado convertirse en celebridad desde entonces. Mike trató de seguir una carrera en la comedia Stand up, pero no salió nada bien. Ha sido acusado de evasión fiscal y ha intentado ganarse la vida interpretándose a sí mismo en más reality shows.

21. Snooki

Su nombre es Nicole Elizabeth LaValle. Fuente: Getty Images

Al igual que Mike, Snooki saltó a la fama por sus controvertidas apariciones en Jersey Shore. Se la veía a menudo alcoholizada y causando estragos en todos los lugares a los que iba, y eso le concedió mucho tiempo de televisión y entrevistas. Snooki tuvo su propio reality show llamado Snooki & Jwoww, presentó WWE Raw, e incluso compitió en Wrestlemania XXVII. También escribió un libro que no vendió muchas copias.

20. Dez Bryant

Bryant fue el 24º elegido en el Draft de la NFL de 2010. Fuente: Getty Images

Dez Bryant fue uno de los mejores receptores abiertos de la NFL durante su época de mayor esplendor. Sin embargo, siempre estuvo muy lleno de sí mismo y sus rupturas con la organización de los Dallas Cowboys obligaron a que lo liberaran después de 8 temporadas. Luego luchó para tener otra oportunidad de hacer una carrera después de sufrir una desgarradora lesión practicando con los New Orleans Saints. Sin embargo, continúa dando opiniones en las redes sociales como si fuera un integrante del Salón de la Fama y, honestamente, sólo tuvo 3 grandes temporadas.

19. Orlando Brown

Orlando Brown también lanzó dos discos. Fuente: Getty Images

Orlando Brown fue una de las personalidades americanas más queridas durante su época en That's So Raven de Disney. Lamentablemente, su carrera sufrió una gran caída después de que el programa fuera cancelado mientras luchaba contra el abuso de sustancias. Brown apenas ha encontrado trabajo desde sus problemas con la policía, no se ha reportado a la corte, fue varias veces encontrado conduciendo bajo los efectos del alcohol, e incluso ha sido acusado de amenazar de muerte a una mujer. Todavía está tratando de vivir de su fama, pero ya no queda mucho de ella.

18. Tim Tebow

Tebow nació en Filipinas. Fuente: Getty Images

Tim Tebow fue una de las mayores sensaciones durante su tiempo con los Florida Gators, pero no puedo encontrar el mismo éxito durante su carrera en la NFL. Terminó fuera de la liga después de sólo 3 temporadas como titular. Tebow rechazó múltiples ofertas de otras ligas e incluso se negó a probar como tight end en la NFL, ya que sólo iba a jugar de mariscal de campo. Finalmente se ha dado por vencido con ese sueño, pero sigue tratando tener una exitosa carrera deportiva como jardinero de la MLB con los Mets de Nueva York. Vamos, Tim, tienes 33 años.

17. Cassie

Su nombre completo es Casandra Elizabeth Ventura Fine. Fuente: Getty Images

Todo el mundo pensaría que ser la protegida de Puff Daddy garantizaría el éxito en el mundo del espectáculo, pero Cassie hundió su carrera como actriz y no le fue mejor como cantante. Incluso ella ha admitido muchas veces que tiene que trabajar mucho en todo lo que hace. Sin embargo, todavía no impresiona a nadie.

16. Azealia Banks

Firmó su primer contrato discográfico a los 17 años. Fuente: Getty Images

Hubo mucho despliegue publicitario en torno a la carrera de Azealia Banks. Se suponía que sería la nueva Missy Elliot, pero en realidad, ha estado más involucrada en controversias y disputas que en el éxito musical. Banks es bien conocida por su relación con Lady Gaga, Iggy Azalea, Zayn Malik, Russell Crowe, e incluso con Elon Musk (sí, eso no tiene ningún sentido). Ha sido arrestada, prohibida en Twitter, y ha perdido todo su respaldo. Así que sí, ha tenido un par de llamadas de atención para darse cuenta de la realidad, eso seguro.

15. Tara Reid

Comenzó a actuar cuando sólo tenía 6 años. Fuente: Getty Images

Tara Reid fue una de las favoritas de Estados Unidos durante los inicios de su carrera. Todo el mundo se enamoró de ella en American Pie, y luego se conoció a la verdadera amante de fiesta que fue desde su época en Wild On (más tarde rebautizado como Taradise). Sin embargo, parece que Reid se excedió un poco y su carrera, que una vez fue prometedora, sufrió una gran caída en la última década. Ha tenido algunos papeles menores en programas y series de televisión.

14. Hulk Hogan

Su verdadero nombre es Terry Gene Bollea. Fuemte: Getty Images

Hulk Hogan fue una de las mayores celebridades de los ochenta. Era conocido en todo el mundo por ser uno de los más carismáticos y grandes artistas de la historia de la WWF (ahora WWE). Sin embargo, sus mejores días han quedado muy atrás. Hogan ha tratado de mantenerse relevante durante años haciendo cameos en programas de televisión y películas de bajo presupuesto, sin mencionar su infame reality show 'Hogan sabe mejor'. Te queremos, Hulk, pero ya no eres relevante.

13. Yasiel Puig

Puig desertó de Cuba en 2012. Fuente: Getty Images

Yasiel Puig fue considerado una vez como uno de los mejores prospectos en todo el béisbol. Tenía todas las herramientas para ser un jardinero completo y un candidato a MVP. Lamentablemente, sus problemas de actitud y su naturaleza problemática le dieron una mala reputación en la liga. Incluso rechazó un par de ofertas de contrato porque pensó que le estaban dando poca importancia. Pero honestamente, ni siquiera está en el radar de ningún equipo contendiente en este momento. Tiene el potencial y las habilidades, pero es poco probable que encuentre un nuevo destino hasta que haga una verdadera autocrítica.

12. Jeremy Lin

Lin quedó como agente libre en 2010 después de sus cuatro años en Harvard.

Fuente: Getty Images

Jeremy Lin luchó con su corazón y alma por cada minuto de juego que tuvo en la NBA. Fue una de las mejores historias en años con la "Lin-Manía" en el Madison Square Garden, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. Honestamente, todavía creemos que es lo suficientemente bueno para hacer cualquier rotación de la NBA y lo consideramos demasiado virtuoso para la CBA, pero debe dejar de quejarse sobre la falta de oportunidades y reclamar que "la NBA lo abandonó". Si aún no ha sucedido, es poco probable que ocurra sólo porque de verdad lo quieres. De hecho, todos lo quieren.

11. Tila Tequila

El verdadero nombre de Tila es Nguyễn Thị Thiên Thanh. Fuente: Getty Images

Tila Tequila se hizo un nombre por vivir de fiesta. Llegó al estrellato en MySpace y luego protagonizó 'A Shot at Love with Tila Tequila' de MTV, ganando aún más reconocimiento por sus fiestas y travesuras. Sorprendentemente, encontró a Dios y ahora está tratando de usar su plataforma para difundir "la palabra del Señor". Sin embargo, también habla de supremacía blanca, antisemitismo, y el apoyo general a Adolf Hitler. Está claro por qué ocupa un lugar en esta lista.

10. Antonio Brown

Brown fue la elección número 195 del Draft de la NFL del 2010. Fuente: Getty Images

Antonio Brown no tardó mucho en dejar su proyecto en la NFL. Se convirtió en uno de los mejores receptores abiertos que la liga había visto en décadas en poco tiempo y parecía preparado para tener una carrera en el Salón de la Fama durante años. Eso fue hasta que los Pittsburgh Steelers decidieron separarse de él en 2018. Todo fue cuesta abajo para Brown desde entonces. Forzó su salida de los Oakland Raiders, se vio envuelto en un escándalo de asalto sexual, luego fue juzgado por asalto y robo a un repartidor en su propiedad. Hoy, con una nueva oportunidad en los Tampa Bay Buccaneers, sigue publicando todo tipo de mensajes llenos de odio en las redes sociales.

9. Aaron Carter

Carter salió con Lindsay Lohan y Hilary Duff al mismo tiempo. Fuente: Getty Images

Aaron Carter nunca fue ni la mitad de famoso que su hermano mayor Nick. Quiero decir, no hay manera de igualar la popularidad de un Backstreet Boy. Aún así, tuvo su parte de fama a los 9 años por su éxito 'I Want Candy'. Sin embargo, las cosas no fueron tan buenas cuando creció. Carter intentó una y otra vez encontrar el éxito en la industria de la música, pero no lo consiguió. Además, su personalidad errática, el conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas, y un viaje a rehabilitación pusieron el último clavo en el ataúd de su carrera.

8. Katherine Heigl

Comenzó su carrera como modelo infantil. Fuente: Getty Images

Katherine Heigl tenía una prometedora carrera de actriz cuando era sólo una adolescente. Parecía que todo le funcionaba perfectamente cuando protagonizó 'Grey's Anatomy', pero su comportamiento fuera de cámara le dio una terrible reputación en el mundo del espectáculo. Debido a su mala actitud, luchó sin demasiado éxito por encontrar papeles significativos. Incluso pide audiciones para papeles que no conseguiría por su currículum insuficiente y a la forma en que maltrata a todos los que la rodean. Lo tenía todo y lo perdió, y no tiene a nadie a quien culpar por eso más que a ella misma.

7. Shia LaBeouf

LaBeouf se casó en Las Vegas por un imitador de Elvis. Fuente: Getty Images

La carrera de Shia LaBeouf tuvo un gran comienzo durante su estancia en 'Even Stevens' de Disney. Más tarde protagonizó la saga de 'Transformers' y parecía preparado para el estrellato. Eso fue antes de que empezara a exhibir y difundir su poco ortodoxa cosmovisión. La gente estaba honestamente preocupada por su comportamiento errático. Incluso fue arrestado un par de veces y forzado a asistir a terapia para lidiar con su abuso de sustancias y problemas de ira.

6. Jonathan Cheban

Cheban se refiere a sí mismo como el "Dios de la comida". Fuente: Getty Images

Jonathan Cheban no ha hecho absolutamente nada para ser famoso, aparte de estar al lado de la familia Kardashian 24/7 365 días al año. Está con ellos donde quiera que vayan cada vez que hay una cámara alrededor, y eso fue suficiente para darle mucha influencia en el mundo del espectáculo, por alguna razón. Ahora es un bloguero y experto en comida, aunque no es un chef, experto culinario, o incluso dueño de un restaurante. También es una presencia constante en las alfombras rojas aunque no es un actor, productor, escritor, modelo, ni nada de eso. De hecho, es un publicista, y ha hecho un gran trabajo vendiendo su producto, sea cual sea.

5. Hilary Duff

Hilary Duff lanzó 5 discos. Fuente: Getty Images

Hilary Duff fue una gran sensación a principios de la década de 2000. Su papel como Lizzie McGuire y su álbum de debut la convirtieron en una de las chicas más queridas de América. Tristemente, eso fue hace 15 años, y no tiene muchas cosas de las que presumir desde entonces. Su carrera musical cayó después de su tercer álbum. Además, ha tenido algunos papeles menores en programas de televisión y películas en los últimos dos años.

4. Drake Bell

Drake lanzó 4 discos. Fuente: Getty Images

Drake Bell robó miles de corazones gracias a su papel protagonista en 'Drake & Josh' de Nickelodeon. Era el joven podía hacerlo todo, una estrella de rock en proceso, parecía dispuesto a tomar Hollywood por asalto. Hasta que se le subió todo a la cabeza. Bell ha protagonizado varias disputas infames en las redes sociales, incluyendo comentarios transfóbicos hacia Caitlyn Jenner, un par de comentarios sobre no haber sido invitado a la boda de Josh Peck, e incluso un video de él deteniendo un show de su banda porque un chico le estaba tirando algo. Está muy lejos de lo que todo el mundo pensaba que sería.

3. Bow Wow

Su verdadero nombre es Shad Gregory Moss. Fuente: Getty Images

Bow Wow, antes conocido como Lil' Bow Wow, se convirtió en una sensación mundial después de su papel protagonista en 'Like Mike'. Lamentablemente, eso es literalmente todo lo que llamó la atención del público, ya que ha tenido actuaciones intermitentes y no le ha ido mejor con su música. Se ha señalado que está constantemente publicando fotos falsas para fingir que está siendo acosado por multitudes de fans o viajando en lujosos jets privados, pero no ha publicado un álbum desde 2009 y, honestamente, este último tampoco se vendió tan bien. Incluso tweeteó en 2018 "Ima quit all this s**t (Dejaré toda esta m****a). Reduciré el tamaño de mi casa. Venderé todo. E iré a trabajar a GameStop", así que, tal vez, se ha dado cuenta de que su tiempo ha pasado.

2. Christina Milian

Milian tiene tres discos de estudio. Fuente: Getty Images

Seamos honestos aquí: ¿aún recuerdas ‘AM to PM’ y ‘Dip It Low’? Bueno, la mayor parte del mundo tampoco. Christina Milian fue una vez increíblemente famosa y parecía que podía ser tan buena como Alicia Keys o Beyoncé. Estaba en la cima del mundo, y la gente literalmente ya no la recuerda. El reality show de Milian fue cancelado debido a los bajos índices de audiencia y su trabajo como corresponsal en 'La Voz' pasó también bastante desapercibido. Es muy talentosa, pero no ha lanzado un álbum desde 2006 ni ha encontrado un buen papel en la televisión o en el cine en mucho tiempo.

1. Aubrey O’Day

O'Day negó constantemente su supuesta relación con Sean Combs (Puff Daddy).

Fuente: Getty Images

Aubrey O'Day ha sido despedida o echada de casi todos sus proyectos. Al igual que Cassie, ni siquiera Diddy, con toda su influencia, pudo llevarla a la cima, y parece que a la gente no le gusta. En absoluto.

Luego tuvo que hacer muchas entrevistas por su infame problema con Diddy. Aparte de eso, ha estado dando vueltas por Hollywood y varios reality shows fallidos, pero siempre será recordada por haber sido despedida de 'Danity Kane' y de 'Making the Band 3'.

Lee También