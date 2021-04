Chris Arreola dijo de qué tiene que preocuparse Andy Ruiz cuando lo enfrente

Este sábado, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, tendrá lugar el regreso a los cuadriláteros de Andy Ruiz, quien no pelea desde que el 7 de diciembre de 2019, en Arabia Saudita, perdió en la revancha contra Anthony Joshua los títulos mundiales de la división de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB que le había arrebatado seis meses antes en Estados Unidos.

Desde aquel traspié, que le valió muchas críticas por la pobre forma física con que se presentó al combate, el Rocky Mexicano se integró a las filas del Canelo Team, para entrenar con Eddy Reynoso, y ya ha logrado perder 33 libras en relación a las 310 que marcó en la balanza aquella vez.

Su rival será Chris Arreola, veterano de 40 años que también ha tenido algunos problemas de disciplina deportiva a lo largo de su carrera y que en sus últimas declaraciones dejó en claro que de cara al combate Ruiz debería preocuparse mucho más que por su estado físico si quiere derrotarlo.

"Personalmente, creo que debería preocuparse más por su boxeo que por su físico. ¿A quién le importa lo que diga la gente si te ves gordo? Todo lo que importa es que ganes. Una vez fui ese tipo que había hablado de su peso. Lo único que importa es que vengas con una buena actuación. Si pudiera hacer ambas cosas, sería genial. Mi trabajo es evitar que eso suceda", dijo en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: “Es boxeo. Si no estoy listo para la velocidad de su mano, me iré a la lona. Adiós. Me voy a dormir. Siempre estoy listo para lo que venga. Velocidad de la mano. Energía. Él tiene ambos, así que tengo que estar preparado para ambos".

Lee También