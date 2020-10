Cinco actividades que podría hacer Canelo Álvarez por lo que queda del año

Siendo optimistas, en un par de días habrá licitación por el combate entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim, ordenado por el Consejo Mundial de Boxeo para poner en juego el título vacante de la división de peso súper mediano. El mexicano se adjudicará un nuevo cinturón y comenzará a prepararse de lleno para desafiar a Jermall Charlo como mediano.

Siendo realistas, el conflicto legal que Canelo Álvarez mantiene con Golden Boy Promotions y DAZN hará imposible que el mexicano pueda concretar un combate de aquí a fin de año. Cada peleador que estuvo en su órbita se cansará, si no se cansó ya, de esperarlo y acordará nuevos contratos, con otros boxeadores.

¿Y qué será, entonces, del multicampeón mexicano de aquí a que se cierre este 2020 atípico? Pues nos pusimos a pensar en algunas actividades que lo mantendrían ocupado y presente en nuestros corazones. Porque suba o no al cuadrilátero, siempre estaremos al pendiente.

Jugar golf

No es una novedad que Canelo es un apasionado por el golf, un deporte que le permite reencontrarse consigo mismo, estar en calma cuando no le toca fajarse arriba de un cuadrilátero. Ha llegado a decir, incluso, que el golf es su rehabilitación. Nada mal para poner la mente en blanco por un rato.

Dedicarse full time a la familia

Como pasa con cualquier deportista de élite, los compromisos deportivos y comerciales muchas veces conspiran contra la posibilidad de pasar todo el tiempo que quisieran en familia. A diferencia de otras súperestrellas del boxeo en todos los tiempos, Canelo es muy familiero y aprovechar para pasar más tiempo con su mujer y sus hijos sin dudas estará entre sus prioridades hasta que se confirme que habrá próximo combate.

Planificar las compras navideñas

Nadie se atrevería a decir que el mexicano pueda volver a pelear antes que termine el año. Entonces, bien podría aprovechar el tiempo para organizar las compras navideñas. Regalos, comida, decoración... De verdad es mucho trabajo con el que mantenerse entretenido.

Enfrentar a Golovkin en la Play

Sí, quedó lejísimos la posibilidad de una trilogía con la que nos ilusionamos a inicios de año. Pero gracias a los beneficios de la virtualidad, Canelo podría enviar al uzbeko la invitación para al menos enfrentarse en la PlayStation. Y si desearan transmitirlo, les aseguramos que habría muchos fanáticos dispuestos a pagar por ver.

Entrenar, entrenar y entrenar

Más allá que no haya combates en el horizonte del Canelo, su status de multicampeón mundial no le permite relajarse en ningún momento. Por eso mismo deberá mantenerse entrenando en consecuencia, para no verse sorprendido si llega a destrabarse de golpe su situación.

Lee También