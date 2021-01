Como Canelo: Gilberto Ramírez va en busca de un título mundial entre los semipesados

Tras hacer cinco defensas exitosas al título mundial de peso súper mediano de la OMB que había conquistado el 9 de abril de 2016 derrotando por decisión unánime al alemán Arthur Abraham, el mexicano Gilberto Ramírez decidió ascender a la división de peso semipesado, en la que debutó el 12 de abril de 2019 imponiéndose a Tommy Karpency, quien se retiró en el cuarto round.

Pero sus planes se detuvieron durante un largo periodo de tiempo, después de algunos cortocircuitos que lo llevaron a finalizar el vínculo con su ahora expromotora Top Rank. Recién regresó el 18 de diciembre de 2020, como agente libre igual que Canelo Álvarez, para derrotar a Alfonso López por nocaut técnico en el décimo asalto.

En este 2021, parece que a Gilberto Ramírez le llegará más pronto que tarde la posibilidad de volver a coronarse como campeón mundial, ahora entre los semipesados, igual también que lo hiciera Canelo tras vencer por nocaut en el undécimo asalto a Sergey Kovalev, el 2 de noviembre de 2019.

Esto tiene que ver con que El Zurdo se declaró listo para enfrentar a Marcus Browne por el título interino del CMB. Esta pelea fue ordenada por el mismisimo presidente del organismo Mauricio Sulaimán debido a la inactividad del actual campeón Artur Beterbiev.

"Es un sueño hecho realidad. Me siento muy emocionado y motivado, siempre me he sentido parte del CMB y eso se lo debo a Don José (Sulaimán), que siempre me trató con especial cariño y que desde que me conoció me dijo que sería campeón mundial", le dijo a Héctor López el mexicano Ramírez, quien ostenta un récord profesional de 41 victorias, sin empates ni derrotas.

