Confesó: Tyson Fury dio detalles del permitido mexicano que se dio antes de pelear con Wilder

Tyson Fury no realizó una actuación solvente en el primero de sus dos enfrentamientos contra Deontay Wilder. Incluso son muchos los fanáticos que consideran, a diferencia de lo que dictaminó el fallo de los jueces, que no mereció siquiera empatar aquel combate.

Para despejar todo tipo de duda, el británico sí tuvo una pelea a la altura de lo que se esperaba de él en la revancha y terminó acabando con el estadounidense por nocaut técnico en el séptimo round, tras enviarlo en dos oportunidades a la lona.

Pero volviendo a aquel primer combate, Fury reveló en diálogo con Mauricio Sulaiman para WBC Talks que en la noche previa se dio un permitido al estilo mexicano. "Tuve esta urgencia de bajar y tomarme una cerveza. Así que pensé, ‘sabes qué, estoy peleando por el campeonato mundial pesado, mi cuerpo me dice que necesita una cerveza, así que bajaré y me tomaré una".

Tomada la decisión, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo continuó contando como cumplió con su deseo: “Le llamé al muchacho que me organiza mis cosas, Tim. Le dije, alcánzame en cinco minutos en el bar. Entonces bajé, pedí dos cervezas, una para mí, y otra para mi amigo, Tim".

Claro que su compañero de trago no parecía demasiado convencido por la decisión de Fury, así que este decidió hacer uso de su habilidad de persuasión. “Le dije, escucha, los grandes de todos los tiempos solían tomarse un brandy y ponerse absolutamente ebrios antes de las peleas de campeonato. Si me puedo tomar una cerveza estaré bien. Me terminé tomando la cerveza, me sentí bien y me fui a dormir temprano", concluyó.

