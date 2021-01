Confirmado: se terminó la opción McGregor para Manny Pacquiao

Imposible no pensar que Manny Pacquiao está planeando su regreso a los cuadriláteros, pues no pelea desde que en julio de 2019 venció a Keith Thurman por decisión unánime para coronarse campeón mundial de peso wélter de la AMB; y a su vez su despedida del boxeo profesional, pues ya tiene 42 años y dicen desde su entorno que no hará más de dos peleas antes de colgar los guantes.

Pareció, hasta hace tan solo algunos días, que una de esas dos peleas sería un megaevento de taquilla que tendría como combate estelar su cara a cara contra el dos veces campeón de UFC Conor McGregor, esperando generar números de ventas de pay per view similares a los que se generaron cuando el irlandés enfrentó a Floyd Mayweather.

Pero si esos pronósticos eran difíciles de cumplir en la previa, principalmente porque Money había acabado con el efecto sorpresa de The Notorious en el boxeo noqueándolo en el décimo asalto; directamente fueron nulas después de su derrota por nocaut en el segundo round del último sábado en UFC, ante Dustin Poirier.

"Muy desafortunado, parecía que Conor miró más allá de Dustin y fue noqueado. Tal vez tenía al Senador en su mente. Creo que la demanda para la pelea no existe actualmente. Conor tiene algunos asuntos que limpiar y manejar en UFC. Es un fastidio, podría haber sido divertido mientras duró", dijo Sean Gibbons, presidente de MP Promotions, al diario The Sun, descartando de plano la pelea.

Ahora, están muy avanzadas para que una leyenda viva como Manny Pacquiao se enfrente con una súperestrella en ascenso como Ryan García, quien el pasado 5 de enero se coronó campeón mundial interino de peso ligero del CMB; pero que si se trata de pelear contra quien es uno de sus grandes ídolos, estará listo para hacerlo cuando sea.

