Conor McGregor se sinceró tras su derrota y se refirió a su cada vez menos probable pelea ante Pacquiao

Conor McGregor quería boxear y lo boxearon mucho antes de lo esperado. No fue Manny Pacquiao, sino el propio Dustin Poirier quien este sábado en el combate estelar de la UFC 257 lo derribó y noqueó con una seguidilla de golpes de puño para dejarle en claro que si él era parte de su preparación para enfrentar al legendario boxeador filipino, todavía le falta prepararse y mucho.

La derrota del irlandés, dos veces campeón de UFC, generó muchas reacciones en las redes sociales, siendo Floyd Mayweather, quien lo enfrentó y derrotó en un combate de boxeo que rompió todos los récords de pay per view en 2017, uno de los más críticos. También Manny Pacquiao se expresó, intentanto ser diplomático, y Khabib Nurmagomedov, otro de sus verdugos en UFC, lo acusó de haber equivocado el camino desde hace tiempo.

Pero todavía quedaba por escuchar la palabra del propio Conor McGregor, que finalmente llegó en rueda de prensa. "Mi pierna está completamente muerta. Aunque sentí que los estaba revisando, simplemente se estaba hundiendo en el músculo de la parte delantera de la pierna y estaba muy comprometido", comenzó explicando el irlandés, haciendo referencia a la molestia que le impidió seguir luchando como hubiera querido.

Y sobre lo comprometida que podría haber quedado una posible pelea ante Manny Pacquiao tras su derrota, agregó: “No hay malditas patadas en el boxeo, ¿sabes a qué me refiero? Siempre quise concentrarme en mi carrera de MMA, pero también estoy abierto. Veré qué pasa. No sé qué pasará. Esa pelea de Manny estaba sucediendo. Estaba hecho. Solo quiero entrar y volver a rebotar, especialmente contra ese estilo de luchador, y no tomar esas patadas".

Las declaraciones de McGregor parecerían indicar que por enésima vez estaría despidiéndose de las artes marciales mixtas. "A veces las cosas no salen como tú quieres. Bueno, levántate y sigue adelante. Tengo muchas cosas buenas en mi vida, así que mantengo la cabeza en alto. Eso es. Toma los tragos, toma las lamidas y sigue adelante", reflexionó.

