Conor McGregor vs. Dustin Poirier: pronósticos, en qué canal ver y horarios de pelea por la UFC 257

Conor McGregor y Dustin Poirier se miden este sábado 23 de enero en el marco del duelo correspondiente a una nueva pelea estelar por la UFC 257. 'The Notorius' espera demostrar una vez más por qué es considerado como uno de los más fuertes de la escena, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este combate, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Aproximadamente un año después de su última aparición en un octógono, Conor McGregor afronta este nuevo desafío ante Poirier con la mente puesta en ganar y así despertar el interés de Khabib Nurmagomedov, actual campeón de peso ligero en retiro, con quien tiene una 'deuda' pendiente. No obstante, hay que decir que su rival de ahora no se la pondrá nada fácil.

Dustin Poirier, por su parte, confía estar a la altura de un McGregor que ya capaz de noquearlo allá por el 2014. Mejor conocido como 'The Diamond', el peleador estadounidense llega a Abu Dabi con sed de revancha luego de su más reciente victoria sobre Dan Hooker, a quien también podremos ver en acción este fin de semana frente a Michael Chandler en el evento coestelar.

¿A qué hora pelean McGregor vs. Poirier?

Día: Sábado 23 de enero

Hora: 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (México)

Lugar: Fight Island, Abu Dabi

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: cara a cara

Excampeón de la UFC en dos divisiones, McGregor (22-4) regresa a la acción tras un año de para desde que venciera por KO a Donald Cerrone en enero del 2020. Tan carismático como hábil, el irlandés ha logrado victorias icónicas sobre Eddie Alvarez, José Aldo y Chad Mendes que le bastaron para hacerse de un nombre en el circuito que a día de hoy busca revalidar.

Poirier (26-6), en cambio, excampeón interino de peso ligero, planea continuar con su impulso en Emiratos Árabes, donde espera relanzar su carrera a esos tiempos en los que superaba a rivales de la talla de Max Holloway (dos veces), Anthony Pettis y Justin Gaethje. Nacido en Luisiana, 'The Diamond' se las trae y pobre de aquel que quiera pararlo.

Horarios por países del McGregor-Poirier

- Perú: 22:00 horas (ESPN / FOX Action)

- Chile: 00:00 horas del 24/01 (ESPN / FOX Action)

- Colombia: 22:00 horas (ESPN / FOX Action)

- Ecuador: 22:00 horas (ESPN / FOX Action)

- Argentina: 00:00 horas del 24/01 (ESPN / FOX Action)

- Bolivia: 23:00 horas (ESPN / FOX Action)

- Venezuela: 23:00 horas (ESPN / FOX Action)

- España: 04:00 horas del 24/01 (DAZN)

¿Dónde ver en vivo el McGregor vs. Poirier en USA?

La pelea estelar de la UFC 257 celebrada en Abu Dabi entre Conor McGregor y Dustin Poirier a disputarse este sábado 23 de enero será transmitida en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. ESPN, en este caso, será el encargado de pasar el combate por streaming en USA, mientras que FOX Action harán lo propio en México.

Cartelera completa del McGregor-Poirier

Cartelera pre preliminar

-Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov (Pero ligero)

- Movsar Evloev vs. Nik Lentz (Peso de captura)

- Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov (Peso medio)

Cartelera preliminar

- Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio (Peso semipesado)

- Julianna Peña vs. Sara McMann (Peso gallo de mujeres)

- Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior (Peso medio)

- Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan (Peso ligero)

Cartelera estelar

- Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

- Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

- Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

- Dan Hooker vs. Michael Chandler

- Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: pronósticos

Como era de esperarse en la previa, Conor McGregor es claro favorito a quedarse con la victoria este sábado cuando enfrente a Dustin Poirier en Emiratos Árabes Unidos. El popular 'Notorious' tiene -330 de probabilidades de ganar, mientras que su rival tiene probabilidades de +265. En esta misma línea, que McGregor logre noquear a Poirier tiene un pago de -195.

Resultado FanDuel Conor McGregor -330 Dustin Poirier +265

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También