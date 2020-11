¡Contrato firmado! Conor McGregor vuelve el 23 de enero

Conor McGregor está listo para volver a entrar al octógono, dejando una vez de lado su ya recurrente decisión de retirarse, y lo hará para enfrentar a Dustin Poirier el próximo 23 de enero, como parte del UFC 257. Ambos peleadores le han puesto ya su firma al contrato que confirma la pelea.

Se especuló que luego de que Khabib Nurmagomedov anunciara su retiro, después de acabar con Justin Gaethje, dicho cara a cara podría poner en juego el título mundial de peso ligero que el ruso ha dejado vacante, lo que significaría un atractivo todavía mayor para el combate.

Sin embargo, el presidente de UFC Dana White descartó de plano esta posibilidad. "Khabib volverá a pelear de nuevo. Creo en eso. No se ha comprometido, pero creo que lo hará. Déjenlo tomarse su tiempo y estar con su familia. Pero no, la pelea entre McGregor y Poirier no es por el cinturón", aseguró.

La última vez que McGregor peleó para UFC fue el 18 de enero de este año, tras una actividad de un año y medio luego de su derrota precisamente ante Nurmagomedov. El regreso lo encontró como vencedor de Donald Cerrone, por nocaut técnico en el primer round.

Conor McGregor y Dustin Poirier firmaron sus acuerdos de combate para pelear en UFC 257 el 23 de enero �� pic.twitter.com/t725KRebUx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2020

El propio peleador irlandés ha dicho que toma la pelea con Poirier como preparación para un objetivo más importante que se ha trazado y que tiene que ver con volver a incursionar en el mundo del boxeo para enfrentar al legendario multiampeón filipino Manny Pacquiao.

