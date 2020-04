Crece la posibilidad de que haya revancha entre Keith Thurman y Danny García

A la salida de la cuarentena que ha exigido en el mundo entero la pandemia de coronavirus, puede que tenga lugar uno de los mejores combates que actualmente puede ofrecer el boxeo en la categoría welter. Es que según avanzó el periodista Keith Idec en el portal BoxingScene, crecen las chances de una revancha entre Keith Thurman y Danny García, quienes se enfrentaron por primera vez allá por marzo de 2017.

Si bien para Danny García sería más importante la bolsa que ofrecería un combate ante Manny Pacquiao o Errol Spence Jr; lo cierto es que a nivel pura y exclusivamente deportivo lo seduce la posibilidad de enfrentar a quien, en el Barclays Center de Brooklyn, le arrebató su invicto y el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo. Y según el mencionado portal, Thurman también está interesado en darle esa revancha.

"Escuche que Danny y su padre están interesados en la revancha. Para ellos, es un combate por rencor. Creen que pueden atraparme, les gustaría redimirse. Entonces, volver al ring con Danny García siempre es una pelea atractiva", expresó a BoxingScene "One Time", quien no combate desde julio de 2019.

Y agregó, cada vez más desafiante: "Creo que puedo hacer más daño a Danny García. Puedo superarlo sin problemas y no creo que su estilo haya cambiado. No creo que vaya a utilizar su jab más de lo que ha hecho en el pasado. Lo veo predecible, solo va a buscar conectar ese gran golpe. La primera vez que lo enfrenté, me encantó verlo perder durante toda la pelea".

Keith Thurman viene de perder su invicto la última vez que subió al ring, al ser derrotado por Manny Pacquiao por fallo dividido, el 20 de julio de 2019 en el MGM Grand Arena de Paradise, Nevada. Allí perdió el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Por el lado de Danny García, viene de imponerse por decisión unánime al ucraniano Ivan Redkach, el 25 de enero de este año en Brooklyn, en un combate que no tenía títulos en juego.

