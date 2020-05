Dana White cambió de opinión respecto a Mike Tyson y ahora está dispuesto a romper los protocolos

Hace apenas una semana que Dana White casi que le imploró públicamente a Mike Tyson que no volviera a los cuadriláteros. Sin embargo, cambió de opinión. ¿La razón? Vio a su amigo recuperar la vitalidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Y quién es él para privarlo de ello.

"Originalmente salí a decir que me gustaría que Mike no pelee. Incluso le conseguí un programa de televisión, para tratar de evitar que peleara. Pero Tyson es un hombre adulto, puede hacer lo que sea. El tipo es poderoso, se ve explosivo y se ha puesto en buena forma", expresó el presidente de la UFC en diálogo con ESPN.

Desde que Iron Mike anunció que regresaría a los cuadriláteros para hacer peleas benéficas le han llovido propuestas. La más disparatada fueron los 20 millones de dólares para combatir a puño limpio en Bare Knuckle Fighting Championship. Además, Evander Holyfield, Shannon Briggs, Tito Ortiz, Ken Shamrock y Sonny Bill Williams se encuentran entre los numerosos luchadores que están ansiosos por llevar a Tyson al ring.

"Por lo que escuché, ya tienen organizado algo grande", dijo White. Y agregó: "Me dijo que siente el fuego en su estómago, que quiere subir y volver a mezclar todas esas sensaciones. Entonces, lo apoyo totalmente".

Tanto ha cambiado de parecer el presidente de UFC que avisó que de ninguna manera se perderá la posibilidad de ser testigo directo de su regreso, aunque ello implicara romper algunos protocolos en tiempos de pandemia. "Definitivamente iré. No me importa si no se permite público. Encontraré la forma", concluyó.

