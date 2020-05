Dana White le pidió por favor a Mike Tyson

Desde que Mike Tyson avisó sus intenciones de volver al cuadrilátero, con 53 años, para realizar combates de exhibición que permitan recaudar dinero para ayudar a drogadictos e indigentes, se ha generado una verdadera revolución en torno a los deportes de combate, que incluso se incrementó después que el excampeón compartiera algunos videos de sus entrenamientos en los que se nota que sus puños todavía queman.

Decimos deportes de combate porque no solo recibió ofertas para boxear. Desde Bare Knuckle Fighting Championship han hecho una oferta de 20 millones de dólares para Iron Mike, que en caso de aceptar estaría diciendo sí a pelear sin guantes, aumentando consideradamente el daño de cada golpe, ya sea propinado o recibido.

Probablemente por este lado, el del riesgo, venga la desaprobación de Dana White, presidente de UFC y amigo personal de Mike Tyson que visiblemente se distanció de la posición de otros promotores que, viendo todo lo que generó el anuncio en los fanáticos, quieren concretar a toda costa el regreso de la leyenda.

"Amo a Mike Tyson. Por eso le ruego que no vaya a pelear. Le dije: 'te ves increíble, sigues siendo explosivo, obviamente sigues siendo poderoso, eres uno de los grandes de todos los tiempos. Pero no hay necesidad. Mike, tienes 53 años. No lo hagas por favor'", reveló en diálogo con Tim and Sid.

White dijo no estar seguro de todos modos de hasta dónde podrían llegar estas exhibiciones. Si bien Tyson las planteó así y elegiría para hacerlas a otros exboxeadores; el presidente de la UFC teme que sea el inicio para que a alguien se le ocurra hacerlo pelear en serio, por una gran suma de dinero. "El quiere hacer algo. No sé qué. Pero quiere, absolutamente", concluyó White.

