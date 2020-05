Jacobs vs Plant, round III: "Él tiene muchos defectos"

A esta altura, todo debería definirse arriba del cuadrilátero. El fuego cruzado comenzó en marzo, cuando Daniel Jacobs calificó a Caleb Plant como el "más vencible" de los campeones de peso supermediano. Molesto por estas declaraciones, el dueño del cinturón de la FIB llamó "viejo" a Jacobs y lo acusó de estar "de salida".

En nuevas declaraciones, realizadas a The Ak And Barak Show, el peleador de Brooklyn dijo que no le importa lo que pueda hablar el británico y que si le diera la oportunidad con gusto lo retaría en las 168 libras. "Solo estaba siendo honesto cuando me preguntaron quién era el eslabón más débil entre los campeones", aseguró.

Y redobló la apuesta: "No retiro lo dicho sobre Caleb Plant. Él tiene muchos defectos. Creo que no ha sido probado. Creo que todavía está un poco fresco, un poco verde. Si quiere madurar, ya lo sabe. Yo soy el tipo de boxeador al que tiene que enfrentar".

Jacobs dijo tener negociaciones abiertas para concretar otros combates, pero que si el campeón de la Federación Internacional de Boxeo quiere pelar podrá hacerse sin ningún problema. "Soy como su hermano mayor, él sabe qué es lo que pasa", ironizó.

Tras ser derrotado por Canelo Álvarez en mayo del año pasado, perdiendo su título de peso mediano de la FIB, Jacobs se recuperó derrotando a Julio César Chávez Jr en el quinto round en diciembre. Plant, que está invicto en 20 combates profesionales, viene de derrotar en febrero a Vincent Feigenbutz por nocaut técnico en el décimo round.

