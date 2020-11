Súmele una polémica más: ex de Villa arremetió contra la prensa en Colombia

Finalmente, Carlos Queiroz decidió no convocar a Sebastián Villa para la próxima doble jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El portugués sí lo bloqueó para un posible llamado, pero finalmente se decantó por otros jugadores para la lista final de 23 jugadores que enfrentarán a Uruguay y Ecuador.

Sin embargo, esto no calmó las críticas y cuestionamientos a Queiroz por tener en cuenta al atacante de Boca Juniors. En rueda de prensa, aseguró que él no juzga a Villa por la denuncia de violencia de género que tienen en su contra. Aseguró que "si él juega en Boca, también puede jugar en Colombia".

Días atrás, el abogado de Daniela Cortés reaccionó ante la noticia de la posible convocatoria de Villa a Colombia y no dudó en criticar a la FCF. Según él, "la mujer no viviría tranquila si Sebastián va a jugar con su país". Al final, Villa no fue tenido en cuenta y Cortés reaccionó en sus redes sociales pegándole con todo al periodismo colombiano.

}

Lee También