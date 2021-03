David Benavídez terminó de explicar por qué será Ronald Ellis su rival

Este sábado 13 de marzo, en el Mohegan Sun Casino de Uncasville, David Benavídez hará su estreno 2021 enfrentando a Ronald Ellis para comenzar a recorrer nuevamente el camino que lo lleve a recuperar el status de campeón mundial que ha perdido ya en dos oportunidades sin haber perdido siquiera una pelea.

Sucede que toda la jerarquía del Bandera Roja como boxeador se contrapone muchas veces que su falta de disciplina, lo que en su última presentación de agosto de 2020 lo llevó a perder en la balanza el título mundial de peso súper mediano del CMB, pese a que luego derrotaría arriba del cuadrilátero a Roamer Angulo. Ese cinturón que quedó vacante lo conquistó Canelo Álvarez en diciembre, venciendo a Callum Smith.

Aunque enfrentar al tapatío y recuperar lo que cree que todavía le pertenece es su objetivo prioritario, lo cierto es que previamente deberá volver a ganarse el derecho de participar de una pelea mundialista. Allí se explica su próximo compromiso ante Ronald Ellis, un peleador de jerarquía comprobablemente inferior.

"Él no era la primera opción. Se suponía que debía pelear contra Lionel Thompson, pero él no quería la pelea. Luego se suponía que íbamos a pelear con José Uzcategui, pero él tampoco quería la pelea. Entonces, la siguiente persona fue Ronald Ellis. Él es el único que aceptó la pelea", comenzó explicando David Benavídez en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Honestamente, estoy listo para quien se cruce en mi camino. El campo de entrenamiento que tuve fue básicamente un campo de entrenamiento por el título mundial. No estoy pasando por alto a Ronald Ellis en absoluto. He trabajado tan duro como he podido y estoy listo para actuar y tener una gran pelea el 13 de marzo".

